Cristiano Ronaldo: 'जीत जरूरी, रिकॉर्ड्स तो खुद बनते रहते हैं', उज्बेकिस्तान पर जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बड़ा बयान

Cristiano Ronaldo Statement After Portugal vs Uzbekistan FIFA WC 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 की एकतरफा जीत में दो शानदार गोल दागने के बाद पुर्तगाल के दिग्गज कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बड़ा बयान सामने आया है. रोनाल्डो ने साफ किया कि मैदान पर उनके लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स से कहीं ज्यादा जरूरी टीम की जीत और उसके लक्ष्यों को हासिल करना है. इस मुकाबले में रोनाल्डो ने मैच के छठे और 39वें मिनट में गोल करके कई नए विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए और पहले मैच की निराशा को पीछे छोड़ते हुए पुर्तगाल के विश्व कप अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाया.

रिकॉर्ड्स अच्छे लगते हैं, लेकिन असली मकसद टीम की मदद करना

मैच खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा, "मैदान पर मिले इस नतीजे से मैं बहुत खुश हूं. लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी टीम का सामूहिक काम और खिलाड़ियों द्वारा दिखाया गया आत्मविश्वास है. टीम ने सच में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और खेल में काफी सुधार देखने को मिला है. जैसा कि एक पुरानी कहावत भी है कि हर मुश्किल दौर के बाद अच्छी चीजें जरूर होती हैं." रोनाल्डो ने आगे कहा, "जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत तौर पर रिकॉर्ड बनाना हमेशा अच्छा लगता है और इससे खुशी मिलती है, लेकिन मेरा असली लक्ष्य हमेशा अपनी राष्ट्रीय टीम को उसके तय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करना होता है."

कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने खिलाड़ियों के बदले अंदाज को सराहा

पुर्तगाल टीम के मुख्य कोच रॉबर्टो मार्टिनेज भी अपनी टीम के इस दमदार कमबैक से बेहद संतुष्ट और खुश नजर आए. कांगो डीआर के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में 1-1 से ड्रॉ होने के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों ने जिस तरह से वापसी की, उसकी कोच ने जमकर तारीफ की. मार्टिनेज ने कहा, "ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद हमने खिलाड़ियों में यही सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी. कभी-कभी किसी बड़े टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए आपको पहले मैच जैसे झटके की जरूरत होती है. आज मैदान पर हमें उसी पुराने रवैये और प्रतिबद्धता वाली टीम देखने को मिली, लेकिन आज के खेल में ज्यादा मैच्योरिटी थी क्योंकि यह अब शुरुआती मैच नहीं था. मैं इस शानदार नतीजे से बहुत खुश हूं."

आलोचकों को रोनाल्डो का करारा जवाब, छठे मिनट में ही खोला खाता

मंगलवार को हुए इस मैच में पुर्तगाल की शानदार वापसी की नींव खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही रखी. इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती दिनों में लियोनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड जैसे स्टार खिलाड़ियों को लगातार सुर्खियों में देखने के बाद, रोनाल्डो पर भी प्रदर्शन करने का भारी दबाव था. अपने छठे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेल रहे 41 वर्षीय रोनाल्डो ने ह्यूस्टन के मैदान पर बेहद आक्रामक शुरुआत की. मैच के छठे मिनट में ही जोआओ कैंसेलो से मिले एक बेहतरीन क्रॉस पास को रोनाल्डो ने बेहद करीब से नेट के अंदर धकेल कर उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल का खाता खोला और आलोचकों को करारा जवाब दिया.

यह एक ऐतिहासिक गोल था रोनाल्डो छह वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए और वह कैमरून के रोजर मिला के बाद टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए. कांगो DR के खिलाफ शुरुआती मैच में संघर्ष करने के बाद रोनाल्डो के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी. इस अनुभवी खिलाड़ी ने हाफ-टाइम से ठीक पहले कोने में शानदार शॉट मारकर अपना दूसरा और वर्ल्ड कप में अपना 10वां गोल किया. इसके साथ ही वो वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और महान यूसेबियो (जिनके नाम 9 गोल थे) से आगे निकल गए.



(IANS इनपुट के साथ)