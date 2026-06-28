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रोनाल्डो गोल से चूके, कोलंबिया ने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका, नॉकआउट से होगा इस टीम से सामना

पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मुकाबले को लेकर काफी चर्चा थी लेकिन यह मैच रोमांचक नहीं रहा. रोनाल्डो अपनी टीम के लिए गोल नहीं कर पाए.

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रोनाल्डो गोल से चूके, कोलंबिया ने पुर्तगाल को ड्रॉ पर रोका, नॉकआउट से होगा इस टीम से सामना
FIFA World Cup 2026: Colombia vs Portugal 0-0 Draw

पुर्तगाल के खिलाफ कोलंबिया का प्लान पूरी तरह से कामयाब रहा, इसमें बस एक चीज की कमी रही गोल की. लेकिन यह कोई इतना मायने भी नहीं रखता क्योंकि दोनों ही टीमें पहले ही नॉकआउट राउंड के लिए क्वालीफाई कर गईं थीं. रविवार को कोलंबिया और पुर्तगाल के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ पर खत्म हुआ और इसके बाद कोलंबिया ग्रुप के में टॉप पर रही. 

कोलंबियाई फैंस से खचाखच भरे हार्ड रॉक स्टेडियम में हुए मैच के बाद कोलंबिया के कोच नेस्टर लोरेंजो ने कहा,"हम बेहतर टीम थे और जीत के हकदार थे." "मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे मौके बनाए. हमारे पास बस फिनिशिंग की कमी थी. हमने न केवल उन्हें बराबरी पर खेला, बल्कि हमने शर्तें भी तय कीं. मुझे लगता है कि इस तरह के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलना, इस गर्मी में इन सभी लोगों को इस तरह की फुटबॉल दिखाना अविश्वसनीय था." कोलंबिया के कोच का बयान गलत भी नहीं लगता क्योंकि इस मैच में कुल 37 गोल के प्रयास किए गए, जिसमें से 24 प्रयास कोलंबिया की तरफ से हुए. 

कोलंबिया 3 जुलाई को नॉकआउट में घाना के खिलाफ खेलेगा. घाना ने ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला था. जबकि पुर्तगाल 2 जुलाई को ग्रुप K रनर-अप के तौर पर क्रोएशिया का सामना करेगी. क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल की संभावित दावेदार स्पेन हो सकती है. 

ब्रूनो फर्नांडीज पहले हाफ में पुर्तगाल को बढ़त दिलाने के करीब आ गए थे, लेकिन कैमिलो वर्गास ने उन्हें रोक दिया. पुर्तगाल के डिओगो कोस्टा ने छह सेव किए. मैच स्टॉप टाइम से एक मिनट पहले डेविंसन सांचेज को लगा कि उन्होंने हेडर से कोलंबिया को बढ़त दिला दी है, लेकिन इसे ऑफसाइड करार दिया गया. सांचेज का बमुश्किल उंगूठा बाहर था, लेकिन गोल नामंजूर किया गया. 

पुर्तगाल ने ग्रुप स्टेज की शुरुआत कांगो के खिलाफ की थी. दोनों के बीच यह मैच 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ था. उस मैच में गोल न कर पाने के कारण रोनाल्डो की आलोचना हुई थी. और उन्होंने जवाब में उज़्बेकिस्तान पर पुर्तगाल की 5-0 की जीत में दो गोल करके छह वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे.  कोलंबिया, 2022 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थी, ने उज़्बेकिस्तान पर 3-1 से जीत के साथ शुरुआत की और फिर कांगो को 1-0 से हराया था. 

यह मैच 64,478 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेला गया, जिनमें कोलंबिया के पूर्व फुटबॉल स्टार कार्लोस वाल्डेरामा, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो (जो एफबीआई के निदेशक काश पटेल और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ एक सुइट में बैठे थे), एनएफएल के स्टार जेमिस विंस्टन, एनबीए खिलाड़ी जिमी बटलर, अभिनेता मैट डेमन और पूर्व एनएफएल स्टार चाड जॉनसन भी शामिल थे.

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