FIFA World Cup 2026: फाइनल के टिकट के लिए अर्जेंटीना-इंग्लैंड के बीच महामुकाबला, इन खिलाड़ियों के बीच टक्कर

Argentina vs France FIFA World cup 2026 semifinal Key Players: इंग्लैंड की नज़रें 60 साल में पहली बार वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जगह बनाने पर हैं. बुधवार को अटलांटा में होने वाले सेमीफ़ाइनल में उनका मुक़ाबला लियोनेल मेसी की मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा. आइए, शानदार मर्सिडीज़-बेंज़ स्टेडियम में होने वाले इस मैच के नतीजे को तय करने वाले अहम मुक़ाबलों पर नज़र डालते हैं, जहां फाइनल में स्पेन पहले से ही इंतज़ार कर रहा है.

मेसी बनाम गुएही और निको ओ'रेली

लियोनेल मेसी लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश में हैं. लेकिन अर्जेंटीना को यहां तक पहुंचाने के लिए की गई कड़ी मेहनत और 39 साल की उम्र को देखते हुए, क्या उनमें 'अल्बिसेलेस्टे' (अर्जेंटीना टीम) को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीत दिलाने का दम है? महान नंबर 10 खिलाड़ी हमेशा की तरह 'इनसाइड-राइट' पोज़िशन पर खेलेंगे और उन्हें मैदान पर कहीं भी जाने की आज़ादी होगी. उन पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी निको ओ'रेली और मार्क गुएही पर हो सकती है.

इंग्लैंड के डिफ़ेंस के लिए, जो 2026 वर्ल्ड कप में हमेशा सहज नहीं दिखा है, यह एक मुश्किल चुनौती होगी. मैनचेस्टर सिटी के 21 साल के फ़ुल-बैक निको ओ'रेली ने BBC से कहा, "यह ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है. वह अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं. मेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से, वह फ़ुटबॉल पिच पर खेलने वाले अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं."

केन और बेलिंगहम बनाम रोमेरो और परेडेस

इंग्लैंड के स्टार कप्तान हैरी केन अर्जेंटीना के सेंटर-बैक क्रिस्टियन रोमेरो के साथ टोटेनहम में खेल चुके हैं, इसलिए वह उनकी खेल शैली को अच्छी तरह समझते हैं. अर्जेंटीना को केन को रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, जो बेलिंगहम के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा गोल (छह-छह गोल) करने वाले खिलाड़ी हैं. लेकिन यह ज़िम्मेदारी सिर्फ़ रोमेरो की नहीं होगी, क्योंकि केन अक्सर पीछे आकर खेल में शामिल होते हैं और अटैक बनाने में मदद करते हैं.

बोका जूनियर्स के 32 साल के लिएंड्रो परेडेस के अर्जेंटीना के मिडफ़ील्ड 'डायमंड' फ़ॉर्मेशन में सबसे नीचे खेलने की उम्मीद है. वह डिफ़ेंस के ठीक सामने वाले इलाके में नज़र रखेंगे, जहाँ केन और बेलिंगहम काफ़ी असर डाल सकते हैं.

मिडफ़ील्ड पर दबदबा

माना जा रहा है कि डेक्लान राइस इंग्लैंड के मिडफ़ील्ड में इलियट एंडरसन के साथ खेलने के लिए फ़िट हो जाएंगे. अर्जेंटीना के 'डायमंड' सेटअप के ख़िलाफ़ इस इलाके में दोनों खिलाड़ियों को काफ़ी मेहनत करनी होगी, जिसमें बेलिंगहम भी उनकी मदद करेंगे. मौजूदा चैंपियन ने मिडफ़ील्ड में सबसे पीछे पेरेडेस को रखा है, उनके दोनों तरफ़ रोड्रिगो डी पॉल और एलेक्सिस मैक एलिस्टर हैं, और उनके ठीक आगे एंज़ो फर्नांडीज हैं. ये चारों खिलाड़ी बहुत मेहनत करने वाले हैं, लेकिन उनमें हुनर ​​की भी कोई कमी नहीं है. लिवरपूल के मैक एलिस्टर और चेल्सी के फर्नांडीज का सामना कई ऐसे खिलाड़ियों से भी होगा जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं.

मैक एलिस्टर ने माना, "मुझे लगता है कि यह मैच बहुत जोश और ज़ाहिर है, दोनों तरफ़ थोड़ी घबराहट के साथ खेला जाएगा."

पिकफ़ोर्ड बनाम मार्टिनेज़

गोलकीपर जॉर्डन पिकफ़ोर्ड और एमिलियानो मार्टिनेज़ प्रीमियर लीग की वजह से एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं. पिकफ़ोर्ड के लिए अब तक का वर्ल्ड कप का सबसे यादगार पल मैक्सिको के ख़िलाफ़ अंतिम-16 के मैच में उनका शानदार प्रदर्शन रहा, जब उन्होंने को-होस्ट टीम के हर हमले को नाकाम कर दिया.

क्वार्टर फ़ाइनल में नॉर्वे के एंड्रियास शेल्डरप का गोल न रोक पाने के कारण उनकी आलोचना हुई, लेकिन 32 वर्षीय एवर्टन खिलाड़ी के लिए यह मैच यादगार रहा क्योंकि उन्होंने अपना 18वां वर्ल्ड कप मैच खेला और फ़ुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए.

एस्टन विला के मार्टिनेज़ ने चार साल पहले अर्जेंटीना को ट्रॉफ़ी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव मिला था.

उन्हें हराया जा सकता है, क्योंकि नॉकआउट राउंड के दौरान केप वर्डे और मिस्र दोनों के ख़िलाफ़ उन्होंने दो-दो गोल खाए थे, लेकिन 33 वर्षीय इस प्रभावशाली खिलाड़ी का अनुभव और इंग्लिश गेम की उनकी समझ बहुत कीमती है.

स्कालोनी बनाम ट्यूशेल

लियोनेल स्कालोनी ने कभी क्लब स्तर पर कोचिंग नहीं की है, लेकिन 2018 में अर्जेंटीना की टीम संभालने के बाद से उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उस समय उन्हें अयोग्य कहकर मज़ाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने 2022 में अल्बिसेलेस्टे (अर्जेंटीना टीम) को वर्ल्ड कप जिताया और लगातार कोपा अमेरिका भी जीता.

वह इटली के विटोरियो पोज़ो की बराबरी करने की राह पर हैं, जो दो बार वर्ल्ड कप जीतने वाले एकमात्र मैनेजर हैं. टुचेल बिल्कुल अलग तरह के हैं – वे क्लब फ़ुटबॉल के बेहतरीन रणनीतिकारों में से एक हैं, जिन्होंने 2021 में चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग जीती थी और 2024 के आखिर में इंग्लैंड की टीम के साथ इंटरनेशनल फ़ुटबॉल में आने के लिए तैयार हुए.

क्या एक जर्मन कोच – जिन्होंने बेलिंगहम को संभालने में खास तौर पर शानदार काम किया है – इंग्लैंड के बड़े टूर्नामेंट में जीत के छह दशक लंबे इंतज़ार को खत्म कर सकते हैं?