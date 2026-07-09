Argentina vs Egypt Controversy: अर्जेंटीना की जीत पर हुए विवाद के बाद मिस्र ने हेड कोच होसाम हसन को लेकर लिया यह फैसला

Argentina vs Egypt Controversy: मिस्र फुटबॉल एसोसिएशन ने घोषणा की कि मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप में राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य कोच होसाम हसन के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके अनुबंध को बढ़ा दिया गया है. मोहम्मद सालाह की कप्तानी वाली टीम, जो अपना सिर्फ चौथा और 2018 के बाद पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी, राउंड ऑफ 16 तक पहुंची थी प्री-क्वार्टर फ़ाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ़ 2-0 की बढ़त बनाकर उन्होंने पूरी फ़ुटबॉल की दुनिया को चौंका दिया था, लेकिन मौजूदा चैंपियन ने बड़े मैचों के अनुभव का इस्तेमाल किया और दबाव में डटकर खड़े रहे और आखिरी के 13 मिनट में 3 गोल करके चमत्कारिक जीत हासिल कर ली है.

अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, EFA ने एक बयान में कहा, "EFA के प्रेसिडेंट हनी अबो रिडा ने घोषणा की कि एसोसिएशन के बोर्ड ने मिस्र की नेशनल टीम के मिस्र के हेड कोच होसाम हसन और टीम डायरेक्टर इब्राहिम हसन के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की मंज़ूरी दे दी है."

59 साल के होसाम को फरवरी 2024 में मिस्र का कोच बनाया गया था और उनकी पहली बड़ी कामयाबी 2025 AFCON (अफ्रीकन कप ऑफ़ नेशंस) में सेमीफ़ाइनल तक पहुंचना थी. होसाम ने पहले यह भी माना था कि वे इस साल फरवरी से बिना किसी नेशनल कॉन्ट्रैक्ट के टीम के साथ काम कर रहे थे.

हसन की देखरेख में मिस्र ने ग्रुप G में न्यूज़ीलैंड को 3-1 से हराकर अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत हासिल की. ​​राउंड ऑफ़ 32 में उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, जो वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में उनकी पहली जीत थी. लोकल मीडिया के अनुसार, नया कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक चलेगा.

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