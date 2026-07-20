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स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड, ये था पूरा मामला

Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026: 90 मिनट का खेल खत्म होने तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया था.

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स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड, ये था पूरा मामला
Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026:

Spain vs Argentina FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को बड़ा झटका तब लगा, जब इंजरी टाइम में मिडफील्डर एन्ज़ो फर्नांडेज़ को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया. स्पेन के सेंटर-बैक पाउ कुबारसी पर किए गए फाउल के बाद रेफरी ने एन्ज़ो को दूसरा पीला कार्ड दिखाया, जो रेड कार्ड में बदल गया. इसके साथ ही अर्जेंटीना को बाकी मुकाबला 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा.

इससे पहले मैच के दौरान एक और दिलचस्प पल देखने को मिला. अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेस्सी ने स्पेन के डिफेंडर मार्क कुकुरेला के खिलाफ भी रेफरी से कार्रवाई की मांग की. मेस्सी का मानना था कि बातचीत के दौरान कुकुरेला ने अपना मुंह ढका था, लेकिन रेफरी ने इस पर कोई कार्ड नहीं दिखाया.

90 मिनट का खेल खत्म होने तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर एक्स्ट्रा टाइम में पहुंच गया. अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो 'एमी' मार्टिनेज़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेगुलर टाइम में 10 बेहतरीन बचाव किए. वहीं, स्पेन के युवा स्टार लामिन यमल भी कई मौके बनाने में सफल रहे, लेकिन उनकी इंजरी टाइम में ली गई खतरनाक फ्री-किक को भी मार्टिनेज़ ने शानदार डाइव लगाकर रोक दिया.

अर्जेंटीना को एक और झटका तब लगा, जब डिफेंडर लिसेंड्रो मार्टिनेज चोट के कारण मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए. ऐसे में टीम को एक्स्ट्रा टाइम का बड़ा हिस्सा 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, जिससे फाइनल का रोमांच और भी बढ़ गया.
 

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