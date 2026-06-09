FIFA World Cup 2026 के 5 महत्वपूर्ण बातें, जिसपर रहेगी नजर, फैंस के लिए जानना जरूरी

FIFA World Cup 2026 : फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं. 11 जून से 19 जुलाई के बीच यह टूर्नामेंट संयुक्त रूप से यूएसए, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेला जाएगा।. यह अब तक आयोजित सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप भी होगा,जिसमें हिस्सा लेने वाले देश भी ज्यादा होंगे और मुकाबलों की संख्या भी इस बार पहले से कहीं अधिक होगी. फीफा वर्ल्ड कप के आगाज होने का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में जानते हैं ऐसे 5 महत्वपूर्ण बातें, जिसपर रहेगी सभी की नजर.

Q1. FIFA वर्ल्ड कप 2026 में देखने लायक सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है?

किलियन एम्बाप्पे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर आ रहे हैं. फ्रांस के 27 साल के कप्तान पिछली बार के टॉप स्कोरर हैं, उन्होंने हाल ही में रियल मैड्रिड के साथ यूरोपियन गोल्डन शू जीता है, और वे अब मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 5 गोल दूर हैं.

Q2. वर्ल्ड कप 2026 में कौन से युवा खिलाड़ी चमक सकते हैं?

लामिन यमल (स्पेन, 18), जमाल मुसियाला (जर्मनी, 23), फ्लोरियन विर्ट्ज़ (जर्मनी, 23) और पेड्री (स्पेन, 23) ऐसे युवा नाम हैं, जो अपने खेल से प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा एंड्रिक (ब्राज़ील), पाउ कुबारसी (स्पेन) और डेसिरे डौए (फ्रांस) भी सीनियर लेवल पर उभरते हुए स्टार के तौर पर कमाल कर सकते हैं.

Q3. क्या किलियन एम्बाप्पे इस बार गोल्डन बूट का खिताब जीत सकते हैं?

हां, फ्रांस के एम्बाप्पे ने कतर 2022 में 8 गोल के साथ गोल्डन बूट जीता था और 2026 में भी इसे दोबारा जीतने के प्रबल दावेदार के तौर पर वर्ल्ड कप में उतरेंगे. हाल के समय में उनका फॉर्म और टीम के टूर्नामेंट में आगे तक जाने की संभावना उन्हें टूर्नामेंट में उतरने वाले सबसे मजबूत खिलाड़ी का दावेदार बनाता है.

Q4. क्या लामिन यमल के FIFA वर्ल्ड कप 2026 में खेलने की उम्मीद है?

बार्सिलोना में सीज़न के आखिर में हैमस्ट्रिंग की चोट के बावजूद, यमल को 25 मई को स्पेन की 26 खिलाड़ियों वाली टीम में शामिल किया गया था, और मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 18 साल का यह खिलाड़ी स्पेन के शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध रहेगा.

Q5. वर्ल्ड कप 2026 के लिए गोल्डन बूट के दावेदार कौन हैं?

किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड दो दावेदार हैं. हैरी केन,विनीसियस जूनियर और लामिन यमल प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं. एम्बाप्पे का क्लब फॉर्म और फ्रांस की टीम की गहराई उन्हें टूर्नामेंट में जाने से पहले सट्टेबाजों की पहली पसंद बनाती है.

Q6. वर्ल्ड कप 2026 में किन टीमों के पास सबसे ज़्यादा स्टार खिलाड़ी हैं?

स्पेन (यूरोपीय चैंपियन), फ्रांस (पिछली बार के फाइनलिस्ट), ब्राजील, इंग्लैंड और जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा जाने-माने खिलाड़ी हैं. अर्जेंटीना के पास भी, अपनी उम्र के बावजूद, लियोनेल मेसी जैसे बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, जो शायद अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं.

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