सर्दियों में जरूर खाएं ये 6 डिशेज, स्वाद के साथ शरीर को अंदर से रखेंगे गरम

आइए जानते हैं उन 6 लाजवाब और गरम तासीर वाली डिशेज के बारे में, जिन्हें आपको इस सर्दी में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. 

Winter Food : अदरक की तासीर इतनी गरम होती है कि यह शरीर को तुरंत गर्माहट देती है.

Thandi ki healthy dishes : ठंड का मजा लेने के लिए, सिर्फ गर्म कपड़े और स्वेटर काफी नहीं हैं. हमें अपने शरीर को अंदर से गर्म रखना होता है, ताकि सर्दी, खांसी और जुकाम हमें परेशान न कर सके. और इसके लिए हमें चाहिए होता है सही खाना. हमारे किचन में ही ऐसी कई जादुई चीजें हैं, जिन्हें खाते ही शरीर में गर्मी आती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है. आइए जानते हैं उन 6 लाजवाब और गरम तासीर वाली डिशेज के बारे में, जिन्हें आपको इस सर्दी में अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. 

1. गोंद के लड्डू  (Gond Ladoo)

ठंड के मौसम की यह सबसे बड़ी सुपरफूड डिश है. गोंद (Edible Gum), ढेर सारा देसी घी, आटा, मेवे और चीनी/गुड़ से बनी ये डिशेस सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होतीं, बल्कि ये शरीर को भरपूर ताकत देती हैं. गोंद हड्डियों को मजबूत रखता है और शरीर में लंबे समय तक गर्मी बनाए रखता है. बस, सुबह नाश्ते में एक लड्डू खा लिया, तो दिनभर काम करने की एनर्जी बनी रहती है.

2. अदरक का हलवा (Ginger Halwa)

आप गाजर का हलवा या मूंग दाल का हलवा तो खाते ही होंगे, लेकिन सर्दियों में एक बार अदरक का हलवा जरूर ट्राई करें. अदरक की तासीर इतनी गरम होती है कि यह शरीर को तुरंत गर्माहट देती है. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जिन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है. यह सर्दी-जुकाम से लड़ने में भी मदद करता है. स्वाद में थोड़ा तीखा हो सकता है, लेकिन इसके फायदे दमदार हैं.

3. बाजरे की खिचड़ी/रोटी (Bajra Khichdi / Roti)

सर्दियों में अनाज बदल देना चाहिए. गेहूं की जगह बाजरा, ज्वार या मक्का जैसी चीजें खानी चाहिए. बाजरा (Pearl Millet) एक गरम अनाज है. बाजरे की खिचड़ी या रोटी खाने से शरीर का तापमान बढ़ता है. इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा रहता है और आपको तुरंत ठंड नहीं लगती. बाजरे में फाइबर भी खूब होता है, इसलिए यह पेट के लिए भी अच्छा है.

4. सूप और ब्रॉथ (Hot Soups and Broth)

ठंड से बचने का सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है गरमा गरम सूप पीना. यह शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गरमाहट देता है. आप गाजर, टमाटर या पालक का वेजिटेबल सूप या फिर चिकन ब्रॉथ पी सकते हैं. सूप में काली मिर्च, लहसुन और अदरक जरूर डालें, ये तीनों चीजें मिलकर आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट देती हैं.

5. तिल और गुड़ (Til and Jaggery)

तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन जाड़े के लिए ही बना है. तिल में गरम तेल होते हैं, जबकि गुड़ एनर्जी देता है. तिल की चिक्की या तिल के लड्डू (तिलकुट) खाना एक पुरानी परंपरा भी है. मकर संक्रांति पर इसी वजह से ये खाए जाते हैं. गुड़ खून साफ करता है, और तिल शरीर को अंदर से चिकना और गरम बनाए रखता है. दिन में एक छोटा टुकड़ा गुड़ और थोड़े से भुने हुए तिल जरूर खाएं.

6. हल्दी वाला दूध (Haldi Doodh)

इसे गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है और यह किसी दवा से कम नहीं है. रात को सोने से पहले एक गिलास गरम दूध में जरा सी हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर पीने से इम्यूनिटी एकदम बढ़ जाती है. यह गले की खराश, सर्दी और बदन दर्द में तुरंत आराम देता है. ये एक ऐसा नुस्खा है जो हर भारतीय घर में आज भी इस्तेमाल होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Winter Food, Warming Dishes, Gond Ladoo, Haldi Doodh, Bajra Roti
