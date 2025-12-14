बिना बेलन के मिनटों में बन जाएंगी 15 पूड़ियां, सोशल मीडिया पर वायरल यह ट्रिक कर लीजिए फॉलो

Poori banane ka hack : पूजा पाठ हो, त्योहार हो या फिर घर में मेहमान आने वाले हों- पूड़ी बनना तय है. इस डिश के बिना तो कोई भी खास मौका अधूरा है. लेकिन पूड़िया बनाना मेहनत वाला काम होता है, हाथ में दर्द होने लगता है. ऐसे में आज हम आपको एक हैक बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप मिनटों में 15 पूड़ियां आसानी से बना लेंगी. यह हैक प्रीति उपाध्याय नाम की महिला ने अपने इंस्टाग्राम पेज pree_tikkirasoi पर साझा किया है, जोकि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं झटपट पूड़ी बनाने का ट्रिक.

कैसे बनाएं पूड़ी

सबसे पहले पूड़ी के लिए आटा गूंथ लीजिए. बता दें पूड़ी का आटा हमेशा कड़ा होना चाहिए. आप आटा गूंथते समय इसमें हल्का घी डाल लीजिए. इससे पूड़ी बहुत मुलायम बनेगी. जब आटा गूंथ जाए तो छोटी-छोटी लोई बना लीजिए. अब आप 2 से 3 ट्रांपसपेरेंट पन्नी चाहिए, जो चौकोर शेप में हो. अब आप 4 लोई चकले पर रख लीजिए. अब इसके ऊपर पन्नी लगाकर फिर लोई रखिए, फिर से पन्नी की परत लगाएं और लोई रखें. ऐसे ही फिर से पन्नी की परत लगाईं और 4 से 5 लोई रखें. इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं. अंत में आप फिर से पन्नी की परत लगाकर किसी तसले या थाली से दम लगाकर दबाएं. इससे लोईयां पूड़ी की शेप में आ जाएंगी.

जरूरी बात अगर आपको लगता है आटा चिपक रहा है तो प्लास्टिक पर तेल या घी हल्का सा लगा सकते हैं. अब आप इन पूड़ियों को कढ़ाई में तेल गरम करें और छान लीजिए. मिनटों में पूड़ियां तैयार हो जाएंगी.

