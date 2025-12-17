Tea Shop Business: सिर्फ 25,000 से शुरू करें चाय का बिजनेस, हर महीने 3 से 5 लाख तक हो सकती है कमाई

Tea Shop Business in 2025: अगर आप कम पैसे में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो चाय का बिजनेस आपके लिए शानदार मौका हो सकता है. भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि लोगों की रोज की आदत है. सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान हर समय चाय की जरूरत रहती है. गांव हो या शहर हर गली नुक्कड़ पर आपको चाय पीने वाले लोग आसानी से दिख जाएंगे. यही वजह है कि चाय का छोटा सा स्टॉल भी अच्छी कमाई दे सकता है और सही प्लानिंग के साथ यही स्टॉल हर महीने लाखों की कमाई का जरिया बन सकता है.

चाय की दुकान खोलकर हर महीने कर सकते हैं 3 से 5 लाख तक कमाई

अगर आप कम पैसे में अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो चाय का बिजनेस एक बेहतरीन ऑप्शन है. एक छोटी सी दुकान या ठेला लगाकर भी आप रोज की कमाई कर सकते हैं. सही जगह अच्छा स्वाद और साफ सफाई के साथ चाय का छोटा सा स्टॉल भी धीरे धीरे अच्छी कमाई वाला बिजनेस बन सकता है.

सिर्फ 25 हजार से 1 लाख में कैसे शुरू करें टी स्टॉल

चाय का छोटा स्टॉल आप 25 हजार से 1 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं. इसमें गैस चूल्हा, बर्तन, केतली, चाय पत्ती, दूध, चीनी ग्लास और एक छोटी सी जगह काफी होती है.अगर आप थोड़ा बेहतर सेटअप चाहते हैं तो खर्च 1 लाख तक जा सकता है. वहीं अगर आप चाय की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो 4 से 5 लाख रुपये तक खर्च आ सकता है.

चाय की दुकान से कितनी हो सकती है कमाई?

अगर आपकी दुकान अच्छी जगह पर है और रोज 450 से 500 लोग चाय पीने आते हैं तो आपकी कमाई तेजी से बढ़ सकती है. अगर एक ग्राहक कम से कम 30 रुपये खर्च करता है तो रोज की बिक्री करीब 13 से 15 हजार रुपये हो सकती है. इस हिसाब से महीने की कमाई 3 से 5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. खर्च निकालने के बाद भी अच्छा मुनाफा बचता है.

इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

सही जगह चुनना सबसे जरूरी

चाय का बिजनेस किस्मत से ज्यादा जगह पर चलता है. अगर आपकी दुकान कॉलेज ऑफिस फैक्ट्री बस स्टैंड बाजार या हाईवे के पास है तो ग्राहक अपने आप आएंगे. छोटी सी जगह भी चलेगी लेकिन लोगों का आना-जाना ज्यादा होनी चाहिए.

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराएं

चाय का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी कागज बनवाने होते हैं. सबसे पहले अपने बिजनेस का एक आसान और अलग नाम रखें. फिर इसे सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में रजिस्टर कराएं. खाने पीने का काम है इसलिए FSSAI लाइसेंस जरूरी है. इसके अलावा GST नंबर ट्रेड लाइसेंस और MSME रजिस्ट्रेशन कराने से सरकारी फायदे भी मिलते हैं.

मेन्यू ऐसा रखें जो सबको पसंद आए

आप 10 या 15 रुपये की सादी चाय से शुरुआत कर सकते हैं. इसके साथ मसाला चाय, अदरक चाय, इलायची चाय और फिल्टर कॉफी जैसे ऑप्शन रखें. धीरे धीरे ग्रीन टी ,नींबू चाय ठंडी चाय जैसी चीजें जोड़ सकते हैं. चाय के साथ समोसा, बिस्कुट, कचौड़ी जैसे हल्के नाश्ते रखें ताकि कस्टमर ज्यादा देर रुकें और ज्यादा खर्च करें.

स्वाद और सफाई का ध्यान रखें ध्यान

फास्ट सर्विस और अच्छा स्वाद ग्राहक को दोबारा आपके टी स्टॉल पर खींच कर लाता है.इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें और चाय का टेस्ट हमेशा एक जैसा रखें.

सोशल मीडिया पर बिजनेस को करें प्रमोट

सोशल मीडिया पर अपनी दुकान की फोटो और ऑफर डालें. सुबह और शाम के समय खास ऑफर रखें ताकि भीड़ बढ़े.

कम खर्च में होगा तगड़ा मुनाफा

चाय का बिजनेस हमेशा चलता रहता है और इसमें नुकसान का खतरा भी कम होता है.भारत दुनिया में चाय बनाने वाले बड़े देशों में से एक है और यहां हर उम्र के लोग चाय पीते हैं. चाय का बिजनेस इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी मांग कभी कम नहीं होती. इसमें शुरुआत का खर्च कम होता है और मुनाफा जल्दी दिखने लगता है. महिलाएं भी इस बिजनेस को आसानी से संभाल सकती हैं और इसे गांव से लेकर शहर तक कहीं भी शुरू किया जा सकता है.

कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी परफेक्ट है ये बिजनेस

चाय का बिजनेस उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम पैसे में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. इसमें रिस्क कम है मेहनत का फल जल्दी मिलता है और कम पढ़े लिखे लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं. सही जगह सही स्वाद और थोड़ी समझदारी से चाय का छोटा स्टॉल भी बड़ी कमाई का जरिया बन सकता है.

