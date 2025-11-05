विज्ञापन
विशेष लिंक

2 लाख की एक प्लेट! जानिए कौन हैं दुनिया के सबसे महंगे शेफ, खाने में स्वाद के साथ देते हैं शाही अनुभव

Most Expensive Chef in The World: जापान, फ्रांस, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों में मौजूद इन शेफों के रेस्टोरेंट्स में एक डिनर की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है.

Read Time: 3 mins
Share
2 लाख की एक प्लेट! जानिए कौन हैं दुनिया के सबसे महंगे शेफ, खाने में स्वाद के साथ देते हैं शाही अनुभव
Most Expensive Chef: दुनिया के सबसे महंगे शेफ.

World's Costliest Chef: खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक कला है और इस कला को ऊंचाई पर पहुंचाने वाले होते हैं दुनिया के सबसे महंगे शेफ. ये शेफ न सिर्फ स्वाद का जादू रचते हैं, बल्कि अपने रेस्टोरेंट्स में ऐसा अनुभव देते हैं जिसे लोग जिंदगीभर याद रखते हैं. जापान, फ्रांस, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों में मौजूद इन शेफों के रेस्टोरेंट्स में एक डिनर की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है. गोल्ड कोटेड स्टेक से लेकर माइक्रो-गैस्ट्रोनॉमी तक, हर डिश एक कहानी कहती है. इन शेफों की लोकप्रियता सिर्फ उनके खाने से नहीं, बल्कि उनके स्टाइल, सर्विस और ब्रांड वैल्यू से भी जुड़ी होती है.

दुनिया के सबसे महंगे शेफ और उनके रेस्तरां | World's Most Expensive Chefs And Their Restaurants

1. कुनियो टोकुओका – क्योटो कित्चो आराशियामा, जापान (Kunio Tokuoka – Kyoto Kitcho Arashiyama)

खाने की कीमत: लगभग 600 डॉलर से 1,500 डॉलर प्रति व्यक्ति (50,000 – 1.25 लाख रुपये)
खासियत: पारंपरिक Kaiseki भोजन, जिसमें जापानी संस्कृति और सौंदर्य का अनोखा मेल होता है.
अनुभव: हर डिश एक कलाकृति की तरह परोसी जाती है और भोजन एक ध्यान की तरह महसूस होता है.

इसे भी पढ़ें: बादाम को दूध में भिगोना चाहिए या पानी में? बिना भिगोए बादाम खाने के फायदे और नुकसान

2. मार्टिन बेरासटेगुई, स्पेन (लासार्टे Martín Berasategui – Lasarte)

खाने की कीमत: 400 से 800 डॉलर प्रति व्यक्ति (35,000–70,000 रुपये)
खासियत: 12 Michelin स्टार्स के साथ दुनिया के सबसे सम्मानित शेफों में से एक.
अनुभव: मॉडर्न यूरोपियन टेक्निक और स्पेनिश फ्लेवर का बेहतरीन मिश्रण.

3. एलेन डुकासे – लुई XV, मोनाको (Alain Ducasse – Louis XV)

खाने की कीमत: 500 से 1,000 डॉलर प्रति व्यक्ति (40,000–₹85,000 रुपये)
खासियत: फ्रेंच फाइन डाइनिंग का शाही अनुभव.
अनुभव: गोल्ड प्लेट्स, सिल्वर कटलरी और रॉयल सर्विस.

4. मासा ताकायामा – मासा, न्यूयॉर्क (Masa Takayama)

खाने की कीमत: 650 से 950 डॉक्टर प्रति व्यक्ति (55,000–80,000 रुपये)
खासियत: ओमाकासे स्टाइल जापानी भोजन, जहां शेफ खुद तय करते हैं कि आपको क्या परोसा जाएगा.
अनुभव: बिना मेन्यू, सिर्फ अनुभव और स्वाद पर भरोसा.

इसे भी पढ़ें: एक दिन में कितनी किशमिश खाएं? सेवन करने का सही तरीका क्या है? जानें किशमिश के हैरान करने वाले फायदे

किसकी जेब सबसे भारी?

  • Michelin स्टार्स और इंटरनेशनल अवॉर्ड्स के चलते इन शेफों की कमाई करोड़ों डॉलर में होती है.
  • Alain Ducasse की नेट वर्थ 10 मिलियन डॉलर मतलब लगभग 83 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है.

दुनिया के सबसे महंगे शेफ सिर्फ खाना नहीं बनाते, वे एक अनुभव परोसते हैं. उनके रेस्तरां में जाना मतलब एक कला, संस्कृति और स्वाद की यात्रा पर निकलना. अगर आपकी जेब भारी है और स्वाद के लिए जुनून है, तो इन शेफों के बनाए व्यंजन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा बन सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Most Expensive Chef, World’s Costliest Chef, Who Is The Worlds Most Expensive Chef, Highest Paid Chef In The World, Luxury Chefs And Restaurants, Famous Chefs, Costly Meals, Chef Charging ₹2 Lakh Per Plate, Most Luxurious Chef, 2 Lakh Per Plate Dinner, Royal Dining Experience Cost, Luxury Food Experience Chef, Most Expensive Meal In The World, Chef Who Serves Gold Steak, Costly Restaurant Meals Globally
Get App for Better Experience
Install Now