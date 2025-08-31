विज्ञापन
क्या बासी खाना खाने से लिवर को नुकसान होता है? जानें Liver पर क्या असर पड़ता है

Stale Food Liver Damage: अगर लिवर पर असर पड़ता है, तो पूरे शरीर की फंक्शनिंग बिगड़ सकती है. आइए जानते हैं कि बासी खाना खाने से लिवर पर क्या असर पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

Stale Food Liver Damage: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हममें से कई लोग समय बचाने के लिए सुबह का या पिछली रात का बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खा लेते हैं. इसे ही हम बासी खाना कहते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके शरीर के सबसे अहम अंग लिवर (Liver) को नुकसान पहुंचा सकती है? लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो खून को साफ करता है, पोषक तत्वों को प्रोसेस करता है और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है. अगर लिवर पर असर पड़ता है, तो पूरे शरीर की फंक्शनिंग बिगड़ सकती है. आइए जानते हैं कि बासी खाना खाने से लिवर पर क्या असर पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

बासी खाने में क्या खतरा होता है?

बैक्टीरिया और फफूंद का खतरा: अगर खाना लंबे समय तक खुले में या कमरे के तापमान पर रखा जाए, तो उसमें बैक्टीरिया और फफूंद (fungus) पनप सकते हैं.
एफ्लाटॉक्सिन का बनना: फफूंद से दूषित भोजन में एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीले तत्व बनते हैं, जो लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं.
पोषक तत्वों की कमी: बार-बार गर्म करने से खाने में मौजूद विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता.
पाचन संबंधी समस्याएं: बासी खाना पचाने में मुश्किल हो सकता है, जिससे गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

लिवर पर कैसे असर डालता है बासी खाना?

लिवर को जहरीले तत्वों को फिल्टर करना पड़ता है, जिससे उस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है.
लंबे समय तक बासी खाना खाने से लिवर की कार्यक्षमता कम हो सकती है, जिससे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

Mayo Clinic की एक स्टडी के अनुसार, aflatoxins लिवर कैंसर तक का कारण बन सकते हैं.

कैसे बचें इस खतरे से?

ताजा खाना खाएं: कोशिश करें कि हर बार ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं.
खाना सही तरीके से स्टोर करें: अगर खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें और 24 घंटे के भीतर खा लें.
बार-बार गर्म न करें: एक बार से ज़्यादा गर्म करने से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं.
खाने की गंध और रंग पर ध्यान दें: अगर खाना अजीब लग रहा हो, तो उसे खाने से बचें.

लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं?

फाइबर से भरपूर भोजन: जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज.
हाइड्रेशन: खूब पानी और नींबू पानी जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स.
एंटीऑक्सीडेंट्स: जैसे हल्दी, ग्रीन टी और आंवला.

बासी खाना सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ता, बल्कि आपकी सेहत और खासकर लिवर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए अगली बार जब आप पिछली रात का खाना दोबारा गर्म करने की सोचें, तो एक बार जरूर सोचें कि क्या यह आपके लिवर के लिए सुरक्षित है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

