रखा अंडा खाने के नुकसान । Disadvantages of eating stale eggs

Disadvantages of eating stale eggs: हमारे देश में यह आम आदत है कि लोग रात का बचा हुआ खाना अगले दिन गर्म करके खा लेते हैं. कुछ चीजें दोबारा गर्म करने के बाद भी सुरक्षित रहती हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें कभी भी बासी खाकर नहीं खाना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि खासतौर पर अंडा उन चीजों में से एक है, जो बासी होने पर आपकी सेहत को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है.

बासी अंडों में छिपा खतरा । basi anda khane ke nuksan

फूड एक्सपर्ट डॉ. कांथा शेलके के अनुसार, अंडे में साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया पनपने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. यह बैक्टीरिया खासकर कच्चे या अधपके अंडों में पाया जाता है. अगर कोई व्यक्ति बासी अंडा खाता है, तो उसे बुखार, पेट में तेज ऐंठन, डायरिया और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

क्यों खतरनाक है बासी अंडा? । egg food poisoning symptoms

बैक्टीरिया का खतरा: बासी अंडे साल्मोनेला बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं.

बीमारियों का कारण: इनसे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएँ हो सकती हैं.

तेजी से फैलाव: जब अंडा कम हीट पर पकाया जाता है तो बैक्टीरिया पूरी तरह नष्ट नहीं होते और बासी होने पर ये तेजी से बढ़ जाते हैं.

Photo Credit: Pexels

क्या करना चाहिए? । How to check freshness of eggs

हमेशा ताज़े अंडे ही खरीदें और खाएं.

अंडे से बनी डिश जैसे ऑमलेट, भुर्जी या उबले अंडे तुरंत बनाकर खा लें.

बचे हुए अंडों को दोबारा गर्म करने से बचें, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन गर्म होने पर हानिकारक हो सकता है.

अगर अंडे की क्वालिटी को लेकर शक हो, तो फ्लोट टेस्ट (पानी में डालकर जांचना) कर सकते हैं. ताज़ा अंडा नीचे बैठ जाएगा, जबकि खराब अंडा ऊपर तैरने लगेगा.

बासी अंडे न सिर्फ स्वाद बिगाड़ते हैं, बल्कि सेहत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि अंडों को हमेशा ताज़ा खाएं और बचे हुए अंडों को दोबारा गर्म करने की गलती कभी न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

