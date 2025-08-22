इन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है मुनक्का, जानें लाभ और खाने का तरीका

Munakka Benefits In Hindi: मुनक्का भले ही दिखने में छोटी-सी होती है, लेकिन इसके अनेक फायदे होते हैं. सोशल मीडिया और घरेलू नुस्खों में अक्सर बताया जाता है कि इसे भिगोकर खाने से त्वचा चमकदार होती है, खून की कमी दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है. ‘मुनक्का' को काली किशमिश भी कहा जाता है, जो एक तरह का सूखा हुआ अंगूर है. यह विटामिन, फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसका सेवन करने से बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

मुनक्का खाने के फायदे- (Munakka Khane Ke Fayde)

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित (फरवरी, 2022) रिपोर्ट के मुताबिक, किशमिश (मुनक्का) में लिपिड (वसा) कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो स्किन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रंगत में सुधार करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है.

अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो एक गिलास पानी में 8 - 10 मुनक्के को भिगोकर सुबह उस पानी को पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है. यह खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अक्सर खून की कमी की समस्या होती है. एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी से भरपूर मुनक्का रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मददगार होता है. साथ ही, यह सर्दी-जुकाम और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है. इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की वजह से मुनक्का हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है. इतना ही नहीं, मुनक्का का सेवन थकान और कमजोरी से राहत दिलाने में भी उपयोगी माना जाता है.

चरक संहिता के अनुसार, इसमें आयरन और विटामिन-बी की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं. साथ ही, इसमें मौजूद आयरन बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत बनाता है. हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी पानी में मुनक्का उबालकर इसका सेवन करना लाभदायी माना जाता है. यह बीपी को कंट्रोल करने में मददगार है. सर्दियों में इस पानी को पीने से लंग्स को मजबूती मिलती है और सांस से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं. इसे पीने से शरीर में वात और पित्त का संतुलन बना रहता है.

