रोजाना 7 दिन चुकंदर का जूस पीने से क्या होता है?

Beetroot Juice Health Benefits In Hindi: चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. सर्दी के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह के जूस का सेवन करना पसंद करते हैं. अगर आप भी कमजोरी और खून की समस्या से हर दिन दो चार हो रहे हैं तो आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी सहित तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं चुकंदर का जूस पीने के फायदे और इसे बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं चुकंदर का जूस- (How To Make Beetroot Juice At Home)

सामग्री-

चुकंदर

नींबू का रस

चीनी

पानी

विधि-

चुकंदर का जूस को बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें छील लें. चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काट लें. चुकंदर के टुकड़ों को मिक्सर या जूसर में डालें और जूस निकालें. यदि जूस गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं जो स्वाद को बढ़ाता है. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें शहद या चीनी मिला सकते हैं जो स्वाद को मीठा बनाता है. ताज़ा चुकंदर का जूस पीएं.

ये भी पढ़ें- आटा फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं, जान लीजिए फ्रिज में रखे आटे से बनी रोटी खाने के नुकसान

चुकंदर का जूस पीने के 7 फायदे-(Benefits of Drinking Beetroot Juice)

1. चुकंदर के जूस में मौजूद पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं. जिससे शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद मिल सकती है.

2. चुकंदर के जूस में आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

3. अगर आप भी कमजोरी महसूस करते हैं, तो चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं.

4. चुकंदर का जूस शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और लिवर के कार्य को बेहतर बना सकता है.

5. चुकंदर के जूस में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को ठीक रखने और पेट की सफाई में मदद कर सकता है.

6. चुकंदर का जूस स्किन को साफ और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए अच्छे माने जाते हैं.

7. चुकंदर का जूस मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)