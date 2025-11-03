आटा फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं, जान लीजिए फ्रिज में रखे आटे से बनी रोटी खाने के नुकसान

बासी रोटी को खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता हैं, लेकिन अगर आप बासी आटे की रोटी बनाकर खाते हैं तो इससे सेहत को हानि पहुंच सकती है. रात में अगर रोटी बनाने के बाद आटा बच जाए तो उसको फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि, फ्रिज में रखकर अगर आप उसका सुबह इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. गूंथे हुए आटे को कभी भी 2-3 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए और हमेशा ताजे आटे से बनी हुई रोटी को खाना चाहिए क्योंकि यह फायदेमंद होता है. फ्रिज में रखे हुए आटे में बैक्टीरिया पनप सकते हैं फिर भी लोग अपना समय बचाने के लिए रात में ही आटे को गूंथ कर रख लेते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं होता है कि ऐसा करके बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं.

बासी आटे की रोटी खाने के नुकसान- (Basi Aate Ki Roti Khane Ke Nuksan)

1. पेट की समस्याएं बढ़ना-

बासी आटे की रोटी को खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है और इसमे मौजूद बैक्टीरिया पेट दर्द, कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं बढ़ा सकते हैं.

2. फूड पॉइजनिंग-

आटे को गूंथ कर रखने के 3-4 घंटे बाद से ही उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है, जिसके कारण आटे में बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और आटे में मौजूद बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाते हैं.

3. कमजोर इम्यूनिटी-

बासी आटे में मौजूद ज्यादा बैक्टीरिया और कम विटामिन, मिनरल्स के कारण इसको खाने से शरीर का इम्यून-सिस्टम कमजोर हो सकता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

नोट- अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा फ्रेश आटे से बनी रोटियों का सेवन करें. बासी आटे से बनी रोटी स्वाद में भी कम अच्छी लगती है वहीं जब आप ताजे आटे से बनी रोटी का सेवन करते हैं तो इसका स्वाद अलग होता है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)