15 दिन लगातार चुकंदर का जूस पीने से क्या होगा?

Beetroot Juice Benefits: जूस का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना 15 दिन लगातार इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Beetroot Juice: चुकंदर का जूस पीने के फायदे.

Beetroot Juice Health Benefits: चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. अगर आप रोजाना 15 दिन तक चुकंदर का जूस पीते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें  मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी सहित तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

घर पर कैसे बनाएं चुकंदर का जूस- (How To Make Beetroot Juice At Home)

सामग्री-

  • चुकंदर
  • पानी 
  • नींबू का रस (वैकल्पिक)
  • चीनी (वैकल्पिक)

विधि-
इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें छील लें. चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काट लें. चुकंदर के टुकड़ों को मिक्सर या जूसर में डालें और जूस निकालें. यदि जूस गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं जो स्वाद को बढ़ाता है. यदि आप चाहते हैं, तो इसमें शहद या चीनी मिला सकते हैं जो स्वाद को मीठा बनाता है. ताज़ा चुकंदर का जूस सर्व कर मजे लें.

Photo Credit: Canva

चुकंदर का जूस पीने के फायदे-(Benefits of Drinking Beetroot Juice)

1. लिवर-

चुकंदर का जूस लिवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, जिससे सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है. 

2. स्किन-

चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होता है, जिससे स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद मिल सकती है. 

3. एनर्जी-

अगर आप एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, तो आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं.

4. मोटापा-

चुकंदर के जूस में कैलोरी काफी कम होती है और फैट्स भी नहीं होते. इसलिए इसे पीने से वजन को घटाने में मदद मिल सकती है.

5. कोलेस्ट्रॉल-

चुकंदर के जूस में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

