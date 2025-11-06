विज्ञापन
नस-नस में ताकत भर देगा अखरोट, पुरुषों को देता है खास फायदे, डॉ ने बताए चमत्‍कारी के फायदे

Walnut Benefits: अखरोट खाने में स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको लेकर के मन में कई तरह के कंफ्यूजन रहते हैं तो चलिए जानते हैं डॉक्टर सलीम जैदी से कि इसको कैसे, कब और कितना खाना है फायदेमंद.

नस-नस में ताकत भर देगा अखरोट, पुरुषों को देता है खास फायदे, डॉ ने बताए चमत्‍कारी के फायदे
Walnut Benefits | अखरोट खाने के फायदे

Walnut Benefits: अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसको लेकर के हमारे मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. हालांकि कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं. जैसे कि एक दिन में हमें कितने अखरोट खाने चाहिए. अखरोट हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए इसके साथ ही इसको किस टाइम पर खाना चाहिए और अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या वो अखरोट खा सकता है. वहीं जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनको इसका सेवन करना चाहिए या नहीं. वहीं किस समय पर इसको खाना सबसे सही होता है. ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो की हम सभी के मन में कभी ना कभी आते हैं और जब हम इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर मिलने वाले इनके जवाब कंफ्यूज कर देते हैं. तो चलिए डॉक्टर सलीम जैदी से जानते हैं इन सवालों के जवाब, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के इसको खा सकें. 

अखरोट में मिलने वाले पोषक तत्व

अखरोट से मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करे तों इसके अंदर विटामिन आई, मेलाटोनिन और पॉलिफिनॉल्स नाम के कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो की हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर देते हैं. वहीं ये हमारी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है. ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है.

ब्रेन हेल्थ

दिमाग के लिए भी अखरोट का सेवन बेहद फायदेमंद होता है. इसके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है जो माइंड को शार्प करने और मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है. वहीं आपकी आंखों के लिए भी इसका सेवन बेहद लाभदायी होता है. अखरोट डायबिटीज के खतरे को कम करने के साथ ही आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है और एक बहुत ही बढ़िया चीज है किये कैंसर के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकता है.

मर्दों के लिए फायदेमंद

मर्दों के लिए भी इसका सेवन बेहद लाभदायी होता है. डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कि अखरोट का सेवन उनके अंदर स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है और यौन स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बढ़ाने का भी काम करता है.

हार्ट पेशेंट और हाई कोलेस्ट्रॉल वालो लोगों को अखरोट खाने चाहिए या नहीं

जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं क्या उनको अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए. डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कि अखरोट के अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अखरोट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और इससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा. सुनने में ये बात लॉजिकल भी लगती है क्योंकि अगर किसी चीज के अंदर फैट से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा सकता है. लेकिन अखरोट की बात करें तो यहां मामला कुछ अलग है. अखरोट को अगर आप खाते हैं तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है.

अखरोट को किस टाइम पर हमें खाना चाहिए 

अखरोट को आप वैसे तो किसी भी टाइम खा सकते हैं. लेकिन खाली पेट खाना इसको बेस्ट होता है क्योंकि जब आप खाली पेट अखरोट खाते हैं तो ये ज्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है. और इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा अच्छी तरह से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं और ज्यादा फायदा इससे हमें मिलता है. तो सुबह खाली पेट अखरोट खाना बेस्ट होता है.

एक दिन में कितने अखरोट खा सकते हैं

एक दिन में 2-6 अखरोट तक आप आराम से खा सकते हैं. इतने अखरोट खाने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन यह डिपेंड कहीं ना कहीं करता है की आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है. दिन भर में अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइव जीते हैं बिल्कुल चलते-फिरते नहीं हैं आपका डेस्क जॉब है हर समय बैठे रहते हैं तो उसे केस में आपको एक या दो अखरोट खाने चाहिए. दिन भर में अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो उस केस में आप तीन से चार अखरोट खा सकते हैं. अगर आप जिम करते हैं बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं वेट वगैरा की तो उसे केस में आप 4-6 अखरोट खा सकते हैं.

अखरोट खाने का सही तरीका

अखरोट भिगोकर खाने चाहिए या फिर ऐसे ही खा लेने चाहिए चलिए जानते हैं. अखरोट की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और खुश्क होती है, इसीलिए इसको पानी में भिगोकर खाना बेस्ट होता है. क्योंकि इससे इसकी तासीर जो है वो थोड़ी ठीक हो जाती है आपको गर्मी नहीं होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

