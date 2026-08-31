सुबह क्या बनाएं? रागी की ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज मिनटों में होंगी तैयार

Nachni Recipes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद नाश्ता तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं लगता. ऐसे में रागी एक ऐसा अनाज है जो पोषण से भरपूर होने के साथ-साथ पचने में भी बहुत हल्का होता है. अगर आप सुबह-सुबह कम तेल और झटपट बनने वाला कुछ पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो रागी की ढोकला-शैली वाली सॉफ्ट इडली और क्रिस्पी उत्तपम/अप्पे का यह मेल सबसे बेहतरीन विकल्प है.
@SheCooks ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ आसान रेसिपीज शेयर की हैं.
देखिए वीडियो...
रागी इडली:
सामग्री:
- रागी आटा (1/2 कप)
- सूजी (1/2 कप)
- दही (1/2 कप)
- बेकिंग सोडा (1/4 छोटा चम्मच)
- नमक
- पानी आवश्यकतानुसार
बनाने का तरीका:
- एक बर्तन में रागी, सूजी, दही और नमक को थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लें.
- इसे 15 मिनट ढककर रखें.
- इसके बाद घोल में बेकिंग सोडा मिलाएं.
- इडली के सांचों में थोड़ा तेल लगाएं, घोल डालें और भाप में 10-12 मिनट तक पकाएं.
रागी स्टीम्ड पैनकेक
सामग्री:
- रागी आटा (1 कप)
- कसा हुआ नारियल (1/2 कप)
- गुड़ (75 ग्राम)
- इलायची पाउडर (1/2 चम्मच)
- सोंठ पाउडर (1/2 चम्मच)
- नमक
बनाने का तरीका:
- गुड़ को थोड़े पानी में पिघला लें.
- अब रागी के आटे में नारियल, इलायची, सोंठ, नमक और गुड़ का पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें.
- इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर केले के पत्ते या बटर पेपर पर फैलाएं और भाप में 10 से 15 मिनट स्टीम करें.
कुरकुरा रागी डोसा
सामग्री:
- रागी आटा (1/2 कप)
- चावल का आटा (1/4 कप)
- सूजी (1/4 कप)
- बारीक कटा प्याज
- जीरा
- हींग
- कसा हुआ अदरक
- हरी मिर्च
- कड़ी पत्ता
- हरा धनिया
- नमक तेल
बनाने का तरीका:
- रागी, चावल का आटा और सूजी मिलाकर पतला घोल तैयार करें.
- इसमें कटी हुई सब्जियां, जीरा, हींग और नमक मिलाएं.
- गर्म तवे पर किनारे से फैलाते हुए घोल डालें.
- थोड़ा तेल लगाकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकें.
रागी अप्पे और हरी चटनी:
सामग्री:
अप्पे:
- रागी आटा (1/2 कप)
- सूजी (1/2 कप)
- दही (1/2 कप)
- बारीक कटे छोटे प्याज (शैलोट्स)
- सोआ के पत्ते
- अदरक
- हरी मिर्च
- बेकिंग सोडा
- हींग
- नमक
- नारियल तेल
चटनी:
- धनिया
- पुदीना
- लहसुन
- अदरक
- हरी मिर्च
- भुनी चना दाल
- जीरा
- चाट मसाला
- चीनी
- नींबू का रस
- नमक
बनाने का तरीका:
- अप्पे के लिए सभी सूखी और गीली सामग्रियों को मिलाकर 10 मिनट रखें, अंत में बेकिंग सोडा मिलाएं.
- अप्पे पैन में थोड़ा नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं.
- चटनी के लिए बताई गई सभी सामग्रियों को थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लें
रागी की रोटी:
सामग्री:
- रागी आटा (1 कप)
- बारीक कटा प्याज (1 कप)
- हरी मिर्च
- कटा हरा धनिया
- नमक
- तेल
बनाने का तरीका:
- रागी के आटे में प्याज, मिर्च, धनिया और नमक मिलाकर गर्म पानी की मदद से नरम आटा गूंथें.
- तवे पर या सूती कपड़े पर हाथ से थपथपाकर रोटी का आकार दें और तवे पर थोड़ा तेल लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें.
रागी पुट्टू:
सामग्री:
- रागी आटा (1 कप)
- ताजा कसा नारियल (1/4 कप)
- गुड़ (2 चम्मच)
- घी (1 चम्मच)
- नमक
बनाने का तरीका:
- रागी आटे में चुटकी भर नमक डालकर हल्का-हल्का पानी छिड़कें, ताकि आटा भुरभुरा हो जाए (गूंथना नहीं है.)
- अब पुट्टू मेकर या स्टीमर में पहले नारियल की परत, फिर रागी का भुरभुरा आटा डालें.
- इसे 8-10 मिनट भाप में पकाएं.
- निकालते समय ऊपर से पिघला गुड़ और घी मिलाकर परोसें.
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