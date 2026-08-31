सुबह क्या बनाएं? रागी की ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज मिनटों में होंगी तैयार

Nachni Recipes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद नाश्ता तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं लगता. ऐसे में रागी एक ऐसा अनाज है जो पोषण से भरपूर होने के साथ-साथ पचने में भी बहुत हल्का होता है. अगर आप सुबह-सुबह कम तेल और झटपट बनने वाला कुछ पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो रागी की ढोकला-शैली वाली सॉफ्ट इडली और क्रिस्पी उत्तपम/अप्पे का यह मेल सबसे बेहतरीन विकल्प है.

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देखिए वीडियो...





रागी इडली:

सामग्री:

रागी आटा (1/2 कप)

सूजी (1/2 कप)

दही (1/2 कप)

बेकिंग सोडा (1/4 छोटा चम्मच)

नमक

पानी आवश्यकतानुसार

बनाने का तरीका:

एक बर्तन में रागी, सूजी, दही और नमक को थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लें. इसे 15 मिनट ढककर रखें. इसके बाद घोल में बेकिंग सोडा मिलाएं. इडली के सांचों में थोड़ा तेल लगाएं, घोल डालें और भाप में 10-12 मिनट तक पकाएं.

रागी स्टीम्ड पैनकेक

सामग्री:

रागी आटा (1 कप)

कसा हुआ नारियल (1/2 कप)

गुड़ (75 ग्राम)

इलायची पाउडर (1/2 चम्मच)

सोंठ पाउडर (1/2 चम्मच)

नमक

बनाने का तरीका:

गुड़ को थोड़े पानी में पिघला लें. अब रागी के आटे में नारियल, इलायची, सोंठ, नमक और गुड़ का पानी मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर केले के पत्ते या बटर पेपर पर फैलाएं और भाप में 10 से 15 मिनट स्टीम करें.

कुरकुरा रागी डोसा

सामग्री:

रागी आटा (1/2 कप)

चावल का आटा (1/4 कप)

सूजी (1/4 कप)

बारीक कटा प्याज

जीरा

हींग

कसा हुआ अदरक

हरी मिर्च

कड़ी पत्ता

हरा धनिया

नमक तेल

बनाने का तरीका:

रागी, चावल का आटा और सूजी मिलाकर पतला घोल तैयार करें. इसमें कटी हुई सब्जियां, जीरा, हींग और नमक मिलाएं. गर्म तवे पर किनारे से फैलाते हुए घोल डालें. थोड़ा तेल लगाकर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकें.

रागी अप्पे और हरी चटनी:

सामग्री:

अप्पे:

रागी आटा (1/2 कप)

सूजी (1/2 कप)

दही (1/2 कप)

बारीक कटे छोटे प्याज (शैलोट्स)

सोआ के पत्ते

अदरक

हरी मिर्च

बेकिंग सोडा

हींग

नमक

नारियल तेल

चटनी:

धनिया

पुदीना

लहसुन

अदरक

हरी मिर्च

भुनी चना दाल

जीरा

चाट मसाला

चीनी

नींबू का रस

नमक

बनाने का तरीका:

अप्पे के लिए सभी सूखी और गीली सामग्रियों को मिलाकर 10 मिनट रखें, अंत में बेकिंग सोडा मिलाएं. अप्पे पैन में थोड़ा नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं. चटनी के लिए बताई गई सभी सामग्रियों को थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लें

रागी की रोटी:

सामग्री:

रागी आटा (1 कप)

बारीक कटा प्याज (1 कप)

हरी मिर्च

कटा हरा धनिया

नमक

तेल

बनाने का तरीका:

रागी के आटे में प्याज, मिर्च, धनिया और नमक मिलाकर गर्म पानी की मदद से नरम आटा गूंथें. तवे पर या सूती कपड़े पर हाथ से थपथपाकर रोटी का आकार दें और तवे पर थोड़ा तेल लगाकर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें.

रागी पुट्टू:

सामग्री:

रागी आटा (1 कप)

ताजा कसा नारियल (1/4 कप)

गुड़ (2 चम्मच)

घी (1 चम्मच)

नमक

बनाने का तरीका:

रागी आटे में चुटकी भर नमक डालकर हल्का-हल्का पानी छिड़कें, ताकि आटा भुरभुरा हो जाए (गूंथना नहीं है.) अब पुट्टू मेकर या स्टीमर में पहले नारियल की परत, फिर रागी का भुरभुरा आटा डालें. इसे 8-10 मिनट भाप में पकाएं. निकालते समय ऊपर से पिघला गुड़ और घी मिलाकर परोसें.

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