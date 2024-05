आखिर पोहा को क्यों कहा सबसे खराब खाना, देखें वायरल पोस्ट जिसे मिले 748.7 हजार व्यूज

Poha Viral Post: पोहा एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसे लगभग हर कोई खाना पसंद करता है. ब्रेकफास्ट में इसे सबसे ज्यादा बनाने का कारण ये भी है कि इसे बनाना बहुत आसान है. पोहा सेहत से भरपूर है. आपको बस पोहा को धो लेना है, इसमें अपनी पसंदीदा मसाला सब्जियों और मूंगफली को एड करना है. धनिए से गार्निश करना है. क्विक और आसान ब्रेकफास्ट डिश तैयार है. मानें या न मानें, कुछ लोगों को पोहा नापसंद भी होता है. सोशल मीडिया हैंडल एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक हालिया पोस्ट सबूत के रूप में काम कर रहा है. पोस्ट में यूजर ने पोहा की तस्वीर अपलोड करते हुए कैप्शन दिया, "मुझे इससे भी खराब नाश्ता बताओ." पोस्ट तेजी से वायरल हो गई.

Tell me a worst breakfast than this pic.twitter.com/u27iwky8K8 — Muskan (@Muskan_nnn) May 22, 2024

पोस्ट को अब तक 748.7 हजार व्यूज मिल चुके हैं और इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन खाने-पीने के शौकीनों के कमेंट से भरा है.

नीचे कुछ कमेंट देखेंः

एक यूजर ने लिखा, "भारत का पसंदीदा नाश्ता है ये.

India ka favourite breakfast hai ye — Dev (@karwasara01) May 22, 2024

ये ने लिखा बहुत अच्चा और हेल्दी ब्रेकफास्ट.

This is a VERY GOOD and HEALTHY breakfast ! — Santosh Iyer (@SantoshIyer0) May 22, 2024

एक शख्स ने कमेंट किया, ''जो लोग पोहा खाते हैं मैं उन्हें इंसान नहीं मानता.''

People who eat poha I do not consider them as humans. — ROFL Gandhi -2.0🏹 (@ccredited_) May 23, 2024

