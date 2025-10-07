विज्ञापन
सुबह खाली पेट त्रिफला के साथ लें ये सस्ता पाउडर, महज 20 रुपये में ठीक हो जाएगा फैटी लिवर, डॉक्टर ने बताया आयुर्वेदिक नुस्खा

Triphala For Fatty Liver: फैटी लिवर की समस्या से बचना चाहते हैं तो आप डॉक्टर Subhash Goyal द्वारा बताएं गए आयुर्वेदिक नुस्खे को अपना सकते हैं.

Triphala For Fatty Liver: फैटी लिवर के लिए क्या लें.

Fatty Liver Remedies: फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें यकृत (लिवर) में सामान्य से अधिक फैट जमा हो जाती है. शरीर को सेहतमंद रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है. पैटी लिवर बढ़ने से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जैसे सिरोसिस, कैंसर, लिवर फेलियर, हृदय रोग और किडनी फेलियर आदि. अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप डॉक्टर Subhash Goyal द्वारा बताएं गए आयुर्वेदिक नुस्खे को अपना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या कहना है डॉक्टर का.

फैटी लिवर का मुख्य कारण- (The main cause of fatty liver is)

  • पैक फूड
  • जंक फूड
  • अल्कोहल

डॉक्टर का कहना है कि फैटी लिवर को ठीक करने के लिए आप त्रिफला पाउडर और व्हीटग्रास पाउडर का सेवन कर सकते हैं. 

त्रिफला के फायदे- (Triphala Powder Ke Fayde)

1. त्रिफला में पाचन को बेहतर बनाने वाले गुण होते हैं जो पेट की समस्या जैसे कि गैस, अपच आदि को दूर करने में मदद कर सकते हैं.
2. इसके सेवन से फैटी लिवर को कम करने में मदद मिल सकती है. 

व्हीटग्रास पाउडर के फायदे- Wheatgrass Powder Ke Fayde: 

1. व्हीटग्रास पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं.
2. व्हीटग्रास पाउडर का सेवन करने से फैटी लिवर को कम करने में मदद मिल सकती है.

कैसे बनाएं त्रिफला और व्हीटग्रास पाउडर का पानी- (How To Make Triphala Wheatgrass Powder) 

सामग्री-

  • त्रिफला पाउडर
  • व्हीटग्रास पाउडर
  • पानी

विधि-
एक गिलास पानी लें. इसमें त्रिफला पाउडर और व्हीटग्रास पाउडर मिलाएं. इसे अच्छी तरह से मिला लें. इस पानी को सुबह खाली पेट पीएं. इसे नियमित रूप से पीने से फैटी लिवर को कम करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

