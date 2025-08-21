इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए अखरोट का सेवन, जानिए इसको खाने के फायदे और नुकसान

Walnut Side Effects In Hindi: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश से लेकर कई ऐसे नट्स हैं जो सेहत को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ देते हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे अखरोट की. हमारे दिमाग की तरह दिखने वाला ये ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इसका सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्वो की बात करें तो इसमें विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम, और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन फायदा की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

अखरोट खाने के नुकसान- (Akhrot Khane Ke Nuksan)

1. मोटापा

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसमें कैलोरी और फैट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है.

2. स्टोन

अखरोट में ऑक्सालेट की मात्रा बेहद ज्यादा होती है. इसलिए इसका सेवन गुर्दे की पथरी के जोखिम को बढ़ा सकती है. इसलिए पथरी के मरीजों को भूलकर भी अधिक मात्रा में अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए.

3. पाचन

अखरोट में फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है, इसलिए कुछ लोगों को इसका सेवन करने से गैस, सूजन, दस्त, या पेट दर्द जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं, तो आपको इसका सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए.

4. एलर्जी

कुछ लोगों को अखरोट का सेवन करने से एलर्जी भी हो सकती है. जैसे कई लोगों को इसका सेवन करने से खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ, और दूसरी एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं. अगर आपको अखरोट खाने से बाद कुछ भी ऐसा महसूस होता है, तो आप इसका सेवन करने से बचें.

5. यूरिक एसिड

यूरिक एसिड की समस्या में भूलकर भी अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसमें प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिससे गाउट का खतरा बढ़ सकता है.

