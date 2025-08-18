विज्ञापन
रात में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट पी लें इस मसाले का पानी, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Coriander Seeds Water: अगर आपको भी हैं सेहत से जुड़ी ये समस्याएं हैं तो आप रोजाना सुबह खाली पेट धनिया के पानी का सेवन कर सकते हैं.

Coriander Seeds Water: रोजाना सुबह धनिया पानी पीने के फायदे.

Coriander Seeds Water Benefits: धनिया किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है, जिसे कई तरह की डिशेज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. धनिया को हरा और सूखा दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट धनिया के पानी का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सिडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं ये पानी और क्या हैं फायदे.

कैसे बनाएं धनिया के बीज का पानी- (How to make coriander seeds water)

धनिया के बीज का पानी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक गिलास साफ पानी में 2 चम्मच धनिया के बीज को डालकर ढक देना है और रात भर के लिए छोड़ देना है. फिर इस पानी को सुबह छानकर पी लें.

धनिया के बीज का पानी पीने के फायदे- (Dhania Ke Beej Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. स्किन-

धनिया के बीजों में एंटी-ऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जिससे स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. 

2. मोटापा-

धनिया के बीजों का पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है जिससे वज़न को कम करने में मदद मिल सकती है. 

3. यूरिनरी ट्रैक्ट-

धनिया के बीजों का पानी पीने से यूरिनरी ट्रैक्ट इंफ़ेक्शन की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है. 

4. पाचन-

धनिया के बीजों का पानी पीने से ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी की समस्या में राहत मिल सकती है. जिन लोगों को पेट संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए इस पानी का सेवन काफी अच्छा माना जाता है.

5. ब्लैकहेड्स- 

धनिया के बीजों में एंटी-फ़ंगल और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो ब्लैकहेड्स को दूर करने में मददगार हैं.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

