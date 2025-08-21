विज्ञापन
रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पी लें ये एक चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Dry Ginger With Milk Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए दूध का सेवन काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप दूध में सोंठ को मिलाकर पीते हैं, तो इसके लाभ और बढ़ जाते हैं.

Dry Ginger With Milk Benefits: सोंठ वाला दूध पीने के फायदे.

Dry Ginger With Milk Benefits In Hindi: अदरक को हम सभी चाय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि ये न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. सूखी अदरक को सोंठ कहते हैं. सोंठ के फायदे की बात करें तो अदरक की तरह ही सोंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए और सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड के गुण पाए जाते हैं. सोंठ की तासिर गर्म होती है. अदरक को जैसे चाय में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक उसी तरह सोंठ को सबसे ज्यादा दूध में इस्तेमाल किया जाता है. सोंठ वाला दूध कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में कारगर माना जाता है. 

सोंठ वाला दूध पीने के फायदे- (Sonth Wala Doodh Pine Ke Fayde)

1. पाचन- 

सोंठ (सूखा अदरक) पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसे दूध में मिलाकर पी सकते हैं. 

2. सर्दी और खांसी-

सोंठ में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी और खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं.

3. जोड़ों के दर्द- 

सोंठ में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. इम्यून सिस्टम-

सोंठ और दूध दोनों में पोषक तत्व होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और वायरल संक्रमण से बचने के लिए आप सोंठ वाले दूध का सेवन कर सकते हैं.

5. तनाव- 

रात को सोने से पहले सोंठ वाला दूध पीने से तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिल सकती है इतना ही नहीं इससे नींद में भी सुधार होता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

