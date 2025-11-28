Thanksgiving day 2025: इन 6 लाजवाब पकवानों के बिना अधूरा है ये त्योहार, नहीं भूलेंगे स्वाद

Thanksgiving day dishes 2025 : थैंक्सगिविंग डे असल में अपनों को 'शुक्रिया' (Thanks) कहने का है, और शुक्रिया कहने का सबसे अच्छा तरीका है एक बड़ी और शानदार दावत. थैंक्सगिविंग डिनर (Thanksgiving dinner dishes) की अपनी कुछ खास पहचान है. आइए जानते हैं 6 ऐसे ट्रेडिशनल पकवानों के बारे में, जिनके बिना यह दावत अधूरी है.
थैंक्सगिविंग डे डिशेज 2025 - Thanksgiving Day Dishes 20251. भुना हुआ टर्की | Roasted Turkey
यह डिश थैंक्सगिविंग की जान है. टर्की को घंटों तक अच्छी तरह रोस्ट किया जाता है और यह डिश डाइनिंग टेबल का सेंटरपीस होती है. यह इतना बड़ा होता है कि इसे सब मिलकर खाते हैं. यह पकवान बताता है कि त्योहार शुरू हो चुका है.2. स्टफिंग/ड्रेसिंग | Stuffing
स्टफिंग एक और खास आइटम है. यह ब्रेड, जड़ी-बूटियों (Herbs), और सब्जियों को मिलाकर तैयार किया जाता है. इसे या तो टर्की के अंदर भरकर पकाया जाता है (स्टफिंग) या फिर इसे अलग से बेक किया जाता है (ड्रेसिंग). यह टर्की के साथ खाने का सबसे मजेदार साइड डिश है.3. मैश्ड पोटैटो | Mashed Potatoes
आलू की बात हो तो मैश्ड पोटैटो से बेहतर क्या. उबले हुए आलू को दूध और मक्खन के साथ Mash करके एकदम क्रीमी बना दिया जाता है. यह इतना हल्का और स्वादिष्ट होता है कि बच्चे से लेकर बड़े तक, सब इसे पसंद करते हैं.4. क्रैनबेरी सॉस | Cranberry Sauce
टर्की के साथ मीठा और खट्टा कुछ चटपटा खाने के लिए क्रैनबेरी सॉस जरूरी है. यह सॉस तीखे और मीठे स्वाद का परफेक्ट बैलेंस बनाता है, जो टर्की के भारी स्वाद को हल्का कर देता है. इसका लाल रंग टेबल पर भी रौनक ला देता है.5. ग्रेवी | Gravy
टर्की और मैश्ड पोटैटो को और भी जायकेदार बनाने के लिए ग्रेवी का इस्तेमाल होता है. यह एक गाढ़ी सॉस होती है, जो टर्की के रोस्ट होने पर निकलने वाले जूस से बनाई जाती है. इसे हर चीज पर डालकर खाया जाता है, ताकि खाना और भी जूसी लगे.6. कद्दू का पाई | Pumpkin Pie
कोई भी दावत डेजर्ट यानी मीठे के बिना पूरी नहीं होती. थैंक्सगिविंग पर कद्दू से बना यह मीठा पाई सबसे जरूरी डेजर्ट है. इसे अक्सर क्रीम (Whipped Cream) के साथ परोसा जाता है. इसकी खुशबू ही बता देती है कि अब खाने का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है.
ये 6 पकवान मिलकर थैंक्सगिविंग के त्योहार को केवल खाने की दावत नहीं, बल्कि एक यादगार मौका बनाते हैं. यह दिन अपनों के साथ बैठकर खुशियों और खाने को शेयर करने का है.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
