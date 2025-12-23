क्या मैं सर्दियों में डिटॉक्स वाटर पी सकती हूं, जानिए Detox Water कब पीना चाहिए?

Detox Water Kab Pina Chahiye: डिटॉक्स वॉटर बनाने के लिए कई हेल्दी चीजों का जैसे नींबू, खीरा, पुदीना या फल का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. गर्मियों में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अब सवाल यह है कि सर्दियों में इसे पीना सही है या नहीं. जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

डिटॉक्स पानी ठंड में पी सकते हैं?

ठंड में डिटॉक्स वॉटर पिया जा सकता है, लेकिन, ध्यान रखें सर्दियों में डिटॉक्स वॉटर बनाने के लिए हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करें और इसे कमरे के तापमान में ही रखें.

इसे भी पढ़ें: सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

सर्दियों में डिटॉक्स वॉटर किन चीजों से बनाएं?

आप ठंड में डिटॉक्स वॉटर बनाने के लिए गुनगुने पानी में अदरक मिला सकते हैं, गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिला सकते हैं, इसके अलावा आप गुनगुने पानी में तुलसी के पत्ते भी मिला सकते हैं. आप चाहें, तो पानी में दालचीनी और लौंग भी मिला सकते हैं.

डिटॉक्स वॉटर पीने के फायदे?

डिहाइड्रेशन: सर्दियों में प्यास कम लगती है, जिसके कारण शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. डिटॉक्स वॉटर पीने में स्वादिष्ट होने के कारण पीना आसान हो जाता है. नियमित रूप से इसका सेवन डिहाइड्रेशन से बचा सकता है.

पाचन: डिटॉक्स वॉटर का नियमित रूप से सेवन पाचन को बेहतर बनाकर कब्ज, गैस और अपच जैसी दिक्कतों से राहत दिला सकता है. जो लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं उनके लिए डिटॉक्स वॉटर को अपने रूटीन में शामिल करना लाभदायक साबित हो सकता है.

इम्यूनिटी: डिटॉक्स वॉटर में मौजूद चीजें जैसे दालचीनी, अदरक और नींबू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए डिटॉक्स वॉटर का सेवन एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)