रोज एक अनार खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं? एक्सपर्ट ने बताए हैरान करने वाले फायदे

Roz Ek Anaar Khane Ke Fayde: अनार (Pomegranate) को पोषण से भरपूर फलों में गिना जाता है. छोटे-छोटे लाल दानों से भरा यह फल सिर्फ स्वादिष्ट (Tasty) ही नहीं बल्कि कई जरूरी विटामिन (Vitamin) और मिनरल्स (Minerals) का अच्छा स्रोत भी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना एक अनार खाता है, तो इससे शरीर को कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं. अनार में विटामिन C, पोटैशियम (Potassium), फाइबर (Fiber) और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidants) पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे इम्यूनिटी (Immunity) बढ़ाने वाला और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाला फल माना जाता है. नियमित रूप से अनार खाने से शरीर की ऊर्जा (Energy) बनी रहती है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो सकता है. शारदाकेयर हेल्थ सिटी, नोएडा की डाइटीशियन पूजा सिंह बता रही हैं हर रोज़ एक अनार खाने से मिलने वाले फायदों के बारे में.

रोज़ाना एक अनार खाने से शरीर को मिलते हैं ये सब फायदे-

1. शरीर को मिलते हैं ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट

अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं. ये तत्व शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

रोज अनार खाने से शरीर में सूजन कम हो सकती है और कई क्रॉनिक बीमारियों का जोखिम भी घट सकता है. यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे रोजाना डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं.

2. दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी अनार काफी उपयोगी माना जाता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और रक्त प्रवाह को संतुलित रखने में मदद करते हैं.

नियमित अनार खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी सहायक माना जाता है. इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए अनार को एक अच्छा फल माना जाता है.

3. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

अनार में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है. यह आंतों को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को कम कर सकता है.

रोजाना अनार खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है. इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम होती है और वजन नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है.

4. दिमाग और याददाश्त के लिए अच्छा

कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अनार का सेवन दिमाग के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं.

नियमित रूप से अनार खाने से याददाश्त बेहतर हो सकती है और मानसिक सक्रियता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

5. त्वचा और इम्यूनिटी को मिलती है मजबूती

अनार में विटामिन C अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है. इससे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है.

इसके अलावा यह त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है. नियमित सेवन से त्वचा को पोषण मिलता है और स्किन अधिक हेल्दी और ग्लोइंग नजर आ सकती है.

कितना अनार खाना सही है?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना एक मध्यम आकार का अनार या एक कटोरी अनार के दाने खाना पर्याप्त माना जाता है. इसे संतुलित आहार (Balanced Diet) के साथ शामिल करना सबसे बेहतर होता है.

अगर नियमित रूप से अनार को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जाए, तो यह शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है और सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है.

