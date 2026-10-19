मुंह में घुल जाने वाला सॉफ्ट सूजी का हलवा परफेक्ट माप से, देखें वीडियो

त्योहारों का मौका हो, घर में पूजा-पाठ हो या फिर अचानक कुछ मीठा खाने का मन कर जाए सूजी का हलवा हर भारतीय घर की पहली पसंद होता है. वैसे तो इसे बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन अक्सर शिकायत रहती है कि हलवा या तो सूखा-सूखा बन गया या फिर उसमें वो गुरुद्वारे वाले कड़ा प्रसाद जैसी नरमी नहीं आई.

क्या आप जानते हैं कि एक परफेक्ट हलवे का सारा खेल उसके सही नाप और भूनने की कला में छिपा होता है? अगर सूजी, घी और मिठास का संतुलन सही हो, तो पहली ही बार में आपका बनाया हलवा ऐसा बनेगा कि खाने वाला तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा. आज हम बिना किसी झंझट के, एक खास तरीके से ऐसा हलवा तैयार करेंगे जो इतना सॉफ्ट और रसीला होगा कि मुंह में जाते ही मलाई की तरह पिघल जाएगा. इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें घी डालने का तरीका थोड़ा अलग है, जो इसके स्वाद और रंगत को कई गुना बढ़ा देता है.

सूजी का हलवा बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए?

सामग्री:

सूजी

देशी घी

चीनी

दूध

इलायची पाउडर

काजू और बादाम

केसर के धागे

बनाने का आसान तरीका

कढ़ाई में आधा घी गरम करें और सूजी को धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट तक गहरा सुनहरा होने तक भूनें. भुनी सूजी में कटे हुए काजू-बादाम और इलायची पाउडर डालकर 1 मिनट चलाएं. अब गरम दूध, चीनी और केसर एक साथ डालें. मीडियम आंच पर लगातार चलाते रहें ताकि सूजी सारा दूध सोख ले और गुठलियां न बनें. जैसे ही हलवा गाढ़ा हो जाए, आंच धीमी करें और बचा हुआ आधा घी ऊपर से मिला दें. ढक्कन लगाकर बिल्कुल धीमी आंच पर 2 मिनट पकने दें, फिर गैस बंद कर दें. गरमा-गरम रसीला हलवा तैयार है, ऊपर से कटे बादाम सजाकर सर्व करें.

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