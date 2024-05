मोटापा कर करने के लिए सुबह खाली पेट करें इस चीज का सेवन, कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा फर्क

Sprouts For Weight Loss: नट्स, बीज, अनाज और फलियों को अंकुरित करके स्प्राउट्स बनाया जाता है. स्प्राउट्स के फायदे (Benefits Of Sprouts) कई होते हैं. स्प्राउट् में सबसे ज्यादा पोषक तत्व और प्रोटीन होते है. स्प्राउट्स को अगर रोज खाएं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं. अनाज, दाल या बीज को अंकुरित करके खाने से इनके न्यूट्रिएंट्स कई गुना बढ़ जाते हैं. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स रोज नाश्ते में स्प्राउट्स खाने के फायदे (Benefits Of Eating Sprouts For Breakfast) गिनाते हैं. स्प्राहउटिंग या अंकुरण, मिनरल्सन को अवशोषित करने और उनकी प्रोटीन को बढ़ाने, विटामिन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है. किसी भी अनाज या दाल को जब पानी में भिगोकर स्प्राउट बनाया जाता है. पानी में भिगोने से इनमें एंटी-नुट्रिएंट्स जैसे फाइटेट्स खत्म हो जाते है और इन्हें पचाने में आसानी होती है. तो चलिए जानते हैं स्प्राउट्स खाने के फायदे.

स्प्राउट्स खाने के फायदे- (Benefits Of Sprouts)

1. वजन घटाने-

स्प्राउट का सेवन करने से आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते है. क्योंकि स्प्राउट में कैलोरी की मात्रा कम और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं.

