Spiciest Chilli In The World: पैपर एक्स ये है दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, जिसने अपने नाम किया...

ये भी पढ़ें: Zomato डिलीवरी एक्जीक्यूटिव की ड्रेस में महिला ने चलाई बिना हेलमेट बाइक, तो ज़ोमैटो के सीईओ का आया ऐसा जवाब, जानें...

As of October 16, 2023, Pepper X is the world's hottest chilli pepper. Photo Credit: guinnessworldrecords.com