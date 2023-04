गर्मी से तुरंत मिलेगी राहत जैसे ही पिएंगे टेस्टी शिकंजी, शेफ संजीव कपूर ने शेयर की रेसिपी

कमर और पेट की चर्बी ने बिगाड़ दिया है फिगर? पीना शुरू कर दीजिए ये 4 Summer Drink, Weight loss के लिए है रामबाण

इंस्टाग्राम पर शिंकजी रेसिपी का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "When life gives you lemons, make Shikanji! The perfect balance of sweet and sour to quench your thirst on a hot summer day🌡️🍋" (जब लाइफ ने आपको लेमन्स दिए हैं तो शिकंजी बनाएं. मीठा और नमकीन ये ड्रिंक गर्मियों की प्यास बुझाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.). सबसे अच्छी बात यह है कि इस ड्रिंक को बनाना बेहद आसान है. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका.

गर्मियों में वजन कम करने के लिए इस तरह से करें दही का सेवन, मक्खन की तरह पिघलेगी सालों से जमा चर्बी

इसको बनाने के लिए चाहिए जीरा, पुदीने की पत्ती, काला नमक, शक्कर, लेमन जूस और सोडा. बस एक बर्तन में सभी चीजों को मिलाकर पीस लीजिए. फिर गिलास में नींबू का रस, जीरा पुदीना पेस्ट डालकर मिलाएं और आखिर में सोडा डालें. आपकी समर हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार है.

यहां देखें पोस्ट



How To Make Mohabbat Ka Sharbat | Easy Mohabbat Ka Sharbat Recipe Video | कैसे बनाएं मोहब्बत का शरबत