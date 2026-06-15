बिना चावल के बनाएं ये खास खीर, इस बार ट्राई करें सेब की खीर की ये आसान रेसिपी

चावल की खीर तो आपने बहुत खाई होगी पर क्या आपने कभी सेब की खीर खाई है? सेब की खीर एक हल्की, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली मिठाई है. इसमें चावल की जगह सेब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद काफी अलग और खास बन जाता है. यह रेसिपी त्योहारों, व्रत या डिनर के बाद डेजर्ट के रूप में परोसी जा सकती है. यहां हम आपको बता रहे हैं सेब की खीर बनाने की आसान रेसिपी.

सामग्री-

2 बड़े सेब (कद्दूकस किए हुए)

1 लीटर फुल क्रीम दूध

3-4 बड़े चम्मच चीनी (स्वादानुसार)

1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

8-10 बादाम (कटे हुए)

8-10 पिस्ता (कटे हुए)

कुछ केसर के धागे (वैकल्पिक)

1 छोटा चम्मच घी

बनाने की विधि-

1. दूध को गाढ़ा करें

एक भारी तले के बर्तन में दूध डालकर मध्यम आंच पर उबालें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध तले में न लगे. दूध को लगभग 15-20 मिनट तक पकाकर थोड़ा गाढ़ा कर लें.

2. सेब तैयार करें

सेब को छीलकर कद्दूकस कर लें. एक पैन में घी गर्म करें और कद्दूकस किए हुए सेब को 3-4 मिनट तक हल्का भून लें. इससे सेब का कच्चापन खत्म हो जाएगा.

3. खीर तैयार करें

जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर डालें. अच्छी तरह मिलाएं.

4. सेब मिलाएं

गैस बंद करने के 4-5 मिनट बाद भुने हुए सेब दूध में डालें और अच्छी तरह मिला दें. ध्यान रखें कि बहुत गर्म दूध में सेब डालने से दूध फट सकता है.

5. गार्निश करें

ऊपर से बादाम और पिस्ता डालकर सजाएं. खीर को गर्म या ठंडा दोनों तरह से परोसा जा सकता है.

परफेक्ट सेब की खीर के लिए टिप्स-

खट्टे सेब की जगह मीठे सेब का इस्तेमाल करें.

सेब को हमेशा हल्का भूनकर ही खीर में डालें.

ज्यादा स्वाद के लिए थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क भी मिला सकते हैं.

ठंडी करके खाने पर इसका स्वाद और भी बेहतर लगता है.

यह क्रीमी और खुशबूदार सेब की खीर कम सामग्री में तैयार होने वाली ऐसी मिठाई है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों पसंद करेंगे.

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