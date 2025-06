इस दिन से हो रही है सावन मास की शुरुआत, आयुर्वेद के अनुसार कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट

Sawan 2025 Date: हिंदू धर्म में सावन माह का खासा महत्व है, यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है. भोलेनाथ के भक्त इस पूरे महीने बाबा की भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं. सावन के माह में सबसे अधिक सोमवार का महत्व है. माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है. भक्त सोमवार का व्रत भी करते हैं. कुछ लोग पूरे सावन लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करते हैं. हिंदू पंचांग के मुताबिक, इस बार सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 9 अगस्त तक चलेगा. सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माह माना जाता है. इस साल कुल 4 सोमवार पड़ेंगे.

सावन सोमवार व्रत लिस्ट- (Sawan 2025 Monday Date)

सावन पहला सोमवार 14 जुलाई 2025

सावन दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025

सावन तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025

सावन चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025

सावन सोमवार व्रत पूजन विधि और सामग्री- (Sawan Somwar Vrat 2025 Puja Vidhi)

सावन के सोमवार पर जल्दी उठें और स्नान करें. साफ कपड़े पहनें. हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें. पूजा की थाली तैयार करें और एक वेदी भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें. उनका विधिपूर्वक अभिषेक करें. बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, सफेद चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई. आदि चीजें चढ़ाएं. शिवलिंग पर भी गंगाजल और दूध चढ़ाएं. सावन सोमवार व्रत की कथा सुनें या पढ़ें. धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें. व्रत के दौरान तामसिक चीजों से दूर रहें और सिर्फ फलाहार के रूप में फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सेंधा नमक आदि का सेवन कर सकते हैं.

आयुर्वेद के अनुसार सावन में क्या खाना चाहिए- (According to Ayurveda, what should be eaten in the month of Saavan)

आयुर्वेद के अनुसार लोगों को बारिश के मौसम में हल्का खाना खाना चाहिए और तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए. ताजे फलों का जूस, शिकंजी, शरबत और अन्य फलों व मौसमी सब्जियों का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है.

आयुर्वेद के अनुसार सावन में क्या खाना चाहिए- ((According to Ayurveda, what should not eaten in the month of Saavan)

बारिश के मौसम में शरीर को फिट रखने के लिए आप जंक फूड से दूरी बनाएं. इतना ही नहीं ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना भी इस सीजन में नहीं खाना चाहिए. क्योंकि इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

