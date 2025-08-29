Santan Saptami 2025: 30 या 31 अगस्त कब मनाई जाएगी संतान सप्तमी? जानें पूजा विधि और और भोग रेसिपी

Santan Saptami 2025 Date: हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है. भाद्रपद माह में आने वाली इस संतान सप्तमी का बड़ा अधिक महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य, माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि-विधान से पूजा-आराधना की जाती है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने से संतान का स्वास्थ्य, भाग्य और जीवन खुशियों से भर जाता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस तिथि की शुरुआत 29 अगस्त, रात 8:25 के लगभग शुरू होगी. वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 30 अगस्त, रात 10:46 के लगभग समाप्त होगी. तो चलिए जानते हैं इस दिन भोग के लिए क्या बनाएं.

संतान सप्तमी स्पेशल भोग रेसिपीज- ((Santan Saptami Bhog Recipe)

1. मीठी पूरी-

संतान सप्तमी के दिन भोग में मीठी पूरी बनाई जाती हैं. इन्हें कई माताएं शाम के समय खाती हैं और कई अगले दिन व्रत का पारण करती हैं. मीठी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लें इसमें गुड़ या शक्कर के पानी से आटे को गुंथ लें. अब बेल कर इसकी पूरी बना लें.

2. मालपुआ-

मालपुआ बनाने के लिए एक बड़े बाउल में मैदा, चीनी, दूध, इलायची पाउडर और केसर के धागे मिलाएं. एक चिकना और गाढ़ा बैटर बनाने के लिए आवश्यकतानुसार दूध या पानी मिलाएं.

बैटर को कुछ मिनट के लिए आराम दें ताकि मैदा अच्छी तरह से भीग जाए. एक कड़ाही में घी गरम करें और बैटर को छोटे गोल आकार में डालें. मालपुआ को सुनहरा होने तक तलें. एक अलग कड़ाही में चीनी और पानी मिलाएं और गरम करें. चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाएं. तले हुए मालपुआ को गरम चाशनी में डुबोएं और कुछ सेकंड के लिए छोड़ दें. मालपुआ को गरम या ठंडा परोस सकते हैं.

3. खीर-

भोग के लिए खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल को अच्छी तरह से धो लें और कुछ मिनट के लिए भिगो दें. एक बड़े पैन में दूध को उबाल लें और इसमें चावल डालें. चावल को मध्यम आंच पर पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं और दूध गाढ़ा न हो जाए. चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो केसर के धागे मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. खीर को गरम या ठंडा सर्व कर सकते हैं.

