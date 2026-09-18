होटल जैसी चटपटी पतली और क्रिस्पी रूमाली रोटी घर पर कैसे बनाएं? जानें सीक्रेट टिप्स

अगर आप रोज-रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया, क्रिस्पी और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेफ (aruna_vijay_masterchef) नामक हैंडल पर शेयर एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं, जिसे बच्चे और बड़े सभी खाना पसंद करेंगे.

आमतौर पर आपने रूमाली रोटी बहुत नरम और पतली खाई होगी, जो मुंह में जाते ही घुल जाती है. लेकिन क्या आपने कभी क्रिस्पी और कुरकुरी रूमाली रोटी का स्वाद चखा है? शेफ की यह खास रेसिपी आपके शाम के स्नैक्स के मजे को दोगुना कर देगी. इसे बनाना बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं घर पर ही बाजार जैसी क्रिस्पी रूमाली रोटी बनाने का सबसे आसान तरीका.

यहां देखें वीडियो-

​कैसे बनाएं चटपटी रूमाली रोटी- (How To Make Roomali Roti)

सामग्री-

​मैदा – ¾ कप

​आटा – ⅓ कप

​नमक – ¼ छोटा चम्मच

​चीनी – ½ छोटा चम्मच

​दूध – ½ कप

​तेल – 2 बड़े चम्मच

​सूखा आटा – बेलने के लिए

​ऊपर से सजावट और क्रंच के लिए-

​तैयार क्रिस्पी रूमाली रोटी

​घी – 1 बड़ा चम्मच

​जीरावन पाउडर – 1 छोटा चम्मच

​लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच

​खीरा (कुकुम्बर) – ½ कप बारीक कटा हुआ

​टमाटर – ½ कप बारीक कटा हुआ

​ताजा हरा धनिया – बारीक कटा हुआ

​कारा बूंदी (Kaara Boondi) – जरूरत के अनुसार

​सेव – जरूरत के अनुसार

विधि-​

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, आटा, नमक, चीनी और तेल को अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें दूध डालते हुए एक नरम और चिकना आटा गूंथ लें. आटे को ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए एक तरफ रख दें ताकि वह अच्छे से सेट हो जाए. तय समय के बाद आटे को एक बार फिर से थोड़ा मल लें और इसकी बराबर साइज की लोइयां बना लें. अब सूखे आटे की मदद से हर लोई को एकदम पतला, रूमाली रोटी की तरह बेल लें. एक उल्टी कढ़ाई या मोटे तवे को गैस पर तेज गर्म करें. इसके ऊपर थोड़ा सा नमकीन पानी छिड़कें. अब बेली हुई रोटी को तवे पर डालें और दोनों तरफ से हल्के भूरे धब्बे आने तक सेंक लें. रोटी को हल्का दबाते हुए तब तक सेंके जब तक वह अच्छी तरह कुरकुरी न हो जाए. जब रोटी गर्म हो, तभी उसके ऊपर तुरंत घी लगाएं और ऊपर से जीरावन पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़क दें. अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, हरा धनिया, कारा बूंदी और सेव डालकर अच्छे से गार्निश करें. ​आप इसे टुकड़ों में तोड़कर या पूरा का पूरा एक क्रंची स्नैक के रूप में गर्मागर्म सर्व करें.

​शेफ के खास टिप्स-

रूमाली रोटी का सबसे अच्छा टेक्सचर तभी आएगा जब आप इसे जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे.

​रोटियों को करारा करने के लिए इन्हें गरमागरम स्थिति में ही अच्छी तरह सेंके.

​सब्जियों और नमकीन को हमेशा सर्व करने से ठीक पहले डालें, ताकि रोटी का क्रंच बना रहे और वह गीली न हो.

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