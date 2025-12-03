Seb Khane ke Kya Kya Fayde Hain: सेब से जुड़ी एक सबसे प्रसिद्ध कहावत है जो हम बचपन से सुनते आए हैं "प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं" (An apple a day keeps the doctor away). इसका मतलब है कि रोजाना एक सेब खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और बार-बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सेब खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही ज्यादा ये सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है. इसमें मौजूद गुण और पौषक तत्व शरीर से कई समस्याओं को दूर रखने में मददगार होते हैं. आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सेब में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं, साथ ही इसके सेवन से कौन सी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है.

सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? (Which vitamins are in apples?)

एमबीबीएस एमडी डॉक्टर संतोष सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर की है और सेब की न्यूट्रीशनल वेल्यू के बारे में बताया है. उनके मुताबिक 100 ग्राम सेब में 60 कैलरी, 14 ग्राम कार्ब पाए जाते हैं. इसके अलावा सेब में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे मिनिरल्स भी शामिल होते हैं. वहीं, विटामिन्स की बात करें तो 100 ग्राम सेब में 5 मिलिग्राम विटामिन सी के साथ विटामिन ई, ए, के भी होते हैं.

सेब खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? (Benefits of Eating Apple)

सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मददगार साबित होता है. साथ ही इसमें पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर होता है जो डाइजेशन को आसान बनाता है. अगर रोजाना सेब खाया जाए तो आंतें साफ हो जाती हैं और मल त्यागना भी काफी ज्यादा आसान बन जाता है. इसके अलावा सेब के सेवन से पेट में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं जो पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करते हैं.

जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है उन्हें रोजाना सेब का सेवन जरूर करना चाहिए. दरअसल, सेब बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है जिससे एनीमिया की बीमारी दूर हो जाती है.

दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए सेब खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. दरअसल, इसमें पेक्टिन नाम का घुलनशील फाइबर होता है जो कॉलेस्ट्रोल के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. परिणामस्वरूप इससे दिल की समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है.

सर्दियों में अक्सर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे बच्चे और बड़े मौसमी बीमारियों से काफी जल्दी संक्रमित हो जाते हैं. ऐसे में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का काम करते हैं.

अगर आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप डाइट में सेब को शामिल कर सकते हैं. दरअसल, इसमें मौजूद फाइबर पेट को काफी समय तक भरा हुआ रखता है जिससे हम ओवरईटिंग से बच जाते हैं और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.