Red Lentil Bread Recipe: अब बाजार से महंगी और अनहेल्दी ब्रेड खरीदने की जरूरत नहीं! घर पर बनाएं हेल्दी मसूर दाल की ब्रेड...

Red Lentil Bread Recipe: अगर आप हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं और बाजार की ब्रेड से बचना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है. यह खास ब्रेड लाल मसूर दाल से बनी ब्रेड है जो सॉफ्ट, पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर होती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैदा या आटा बिल्कुल भी नहीं लगता. इसे घर पर आसानी से मिलने वाली चीज़ों से बनाया जा सकता है. आजकल बहुत से लोग ग्लूटेन फ्री और हाई प्रोटीन फूड की तरफ ध्यान दे रहे हैं. दाल से बनी यह ब्रेड उन्हीं लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसे नाश्ते में, सूप के साथ या हल्के खाने के रूप में भी खाया जा सकता है.

रेड लेंटिल ब्रेड बनाने के लिए जरूरी सामग्री:

150 ग्राम सूखी लाल मसूर दाल

2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल

2 टेबलस्पून दही

1 छोटा चम्मच नमक

1 छोटा चम्मच पपरिका या लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर

1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स

1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

20 ग्राम इसबगोल पाउडर

ऊपर से डालने के लिए तिल

यह भी देखें: Chocolate Gulab Jamun Recipe: बार-बार एक ही टाइप की मिठाई खा के हो गए हैं बोर, ट्राइ करें ये ट्रेंडिंग फ्यूजन मिठाई

रेड लेंटिल ब्रेड बनाने की आसान विधि:

सबसे पहले मसूर दाल को एक बर्तन में डालकर पानी में लगभग दो घंटे के लिए भिगो दें. इसके बाद दाल को छानकर साफ पानी से धो लें. अब ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें. इसके बाद एक मिक्सर या फूड प्रोसेसर में भीगी हुई दाल, ऑलिव ऑयल, दही, नमक, पपरिका, लहसुन पाउडर और मिक्स हर्ब्स डालें. इन सबको अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि एक गाढ़ा बैटर तैयार हो जाए. अब इस बैटर को एक बड़े बर्तन में निकाल लें. इसमें बेकिंग पाउडर और इसबगोल पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद हाथ को थोड़ा गीला करके इस मिश्रण से एक बड़ा बन जैसा आकार बना लें. इसे बेकिंग ट्रे में रखें. ऊपर से तिल छिड़क दें. अब इसे ओवन में लगभग 25 से 30 मिनट तक बेक करें. जब ब्रेड अच्छी तरह पक जाए तो इसे बाहर निकालकर थोड़ा ठंडा होने दें.

इस रेसिपी में इसबगोल पाउडर बहुत जरूरी होता है. यह बैटर को बांधने में मदद करता है और ब्रेड को सही टेक्सचर देता है. अगर यह न हो तो ब्रेड टूट सकती है. अगर आपके पास इसबगोल नहीं है तो इसकी जगह ओट्स पाउडर, चिया सीड्स या अलसी पाउडर का थोड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है.

दाल से बनी यह ब्रेड हेल्दी होने के साथ साथ पेट भरने वाली भी होती है. इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और ग्लूटेन नहीं होता. इसलिए यह उन लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प है जो हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं.

Watch Video: कैसे बनाएं चना दाल पुलाव रेसिपी| How To Make Chana Dal Pulao Recipe?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)