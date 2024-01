स्किन की इन समस्याओं का कारण बन सकता है किचन में मौजूद ये मसाला, जानें कैसे...

Red Chilli Side Effects: स्किन के लिए नुकसा्नदायक है लाल मिर्च का सेवन.

Red Chilli Is Harmful For Skin: आज के समय में ज्यादातर लोग तीखा खाना पसंद करते हैं. क्या आप भी तीखा खाने के शौकीन हैं. क्या आपको मिर्च खाना ज्यादा पसंद है. अगर आपका जवाब हां है तो आपको बता दें कि लाल मिर्च का जरूरत से ज्यादा सेवन सेहत के साथ स्किन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. वैसे तो लाल मिर्च में विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी और कैरोटीनॉयड होता है. जो इसे हमारे खाने योग्य बनाते हैं. लेकिन ज्यादा मिर्च का सेवन कई बीामरियों का कारण (Side effects of eating too much chilli) बन सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लाल मिर्च के ज्यादा सेवन से स्किन संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं. तो चलिए जानते हैं लाल मिर्च से स्किन को क्या समस्याएं हो सकती है.

स्किन के लिए नुकसानदायक है लाल मिर्च का सेवन- Consumption of Red Chilli Is Harmful For Skin: