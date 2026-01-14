विज्ञापन
Pongal Recipe : सिर्फ 30 मिनट में घर पर बनाएं दक्षिण भारत का यह खास और टेस्टी डिश

कुकर में सिर्फ 30 मिनट में बनाएं टेस्टी और हेल्दी पोंगल. जानिए आसान स्टेप्स और खास टिप्स के साथ दक्षिण भारत की यह मशहूर रेसिपी.

: यह लेख दक्षिण भारतीय पारंपरिक व्यंजन 'पोंगल' बनाने की आसान विधि बताता है.

Pongal Recipe : दक्षिण भारत में 'पोंगल' सिर्फ एक डिश का नाम नहीं है, बल्कि यह खुशी, प्यार और अपनों के साथ का एक एहसास है. जब चावल, दाल और शुद्ध घी का मेल होता है, तो जो स्वाद निकलकर आता है, वह सीधा दिल को छू जाता है. पारंपरिक रूप से पोंगल को फसल कटाई के त्योहार पर प्रकृति और सूरज देव को धन्यवाद कहने के लिए बनाया जाता है. पुराने समय में इसे मिट्टी के बर्तनों में खुले आसमान के नीचे बनाया जाता था.

जब बर्तन से उबलता हुआ चावल बाहर गिरता था, तो उसे खुशहाली का प्रतीक माना जाता था. आज के भागदौड़ भरे जीवन में भले ही हमारे पास मिट्टी के बर्तन न हों, लेकिन प्रेशर कुकर की मदद से आप वही पारंपरिक स्वाद सिर्फ 30 मिनट में पा सकते हैं.

पोंगल बनाने के लिए Ingredients

  • कच्चा चावल ½ कप
  • मूंग दाल ¼ कप
  • 3 कप पानी
  • 2 बड़े चम्मच घी
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 1 छोटा चम्मच हल्की कुटी हुई काली मिर्च
  • 1 इंच का टुकड़ा अदरक (कद्दूकस किया हुआ)
  • 10-12 दाने काजू
  • 8-10 करी पत्ता
  • ¼ छोटा चम्मच हल्दी
  • नमक स्वादानुसार
  • 1 चुटकी हींग (अगर पसंद हो)

पोंगल बनाने की आसान विधि - Step-by-Step Recipe pongal recipe

1. दाल को भूनें

सबसे पहले प्रेशर कुकर में मूंग दाल डालें और उसे हल्का सूखा भून लें. जब दाल से अच्छी खुशबू आने लगे, तो समझ लीजिए कि यह तैयार है. इससे पोंगल का स्वाद दोगुना हो जाता है.

2. कुकर में पकाएं

अब भुनी हुई दाल और चावल को अच्छी तरह धो लें. कुकर में 3 कप पानी, हल्दी और नमक डालें. कुकर बंद करें और 3 सीटी आने तक पकाएं. जब गैस बंद कर दें, तो कुकर को अपने आप ठंडा होने दें.

3. तड़का तैयार करें

जब तक चावल पक रहे हैं, एक छोटे पैन में घी गरम करें. इसमें जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, अदरक, करी पत्ता और काजू डालें. काजू को हल्का सुनहरा होने तक भूनें. मसालों की खुशबू आपके पूरे किचन में महक उठेगी.

4. मिक्स करें

कुकर का ढक्कन खोलें और पके हुए चावल-दाल को हल्का सा मैश कर लें ताकि वह क्रीमी दिखे. अब तैयार किया हुआ गरम-गरम तड़का इसमें डालें और अच्छे से मिला लें.

कैसे परोसें?

आपका गरमा-गरम और खुशबूदार पोंगल तैयार है! इसे आप नारियल की चटनी, सांभर या बस ऊपर से थोड़ा और घी डालकर खा सकते हैं. यह डिश जितनी सिंपल है, उतनी ही पौष्टिक और पेट के लिए हल्की भी है.

