क्या पानी की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानिए कितने दिन रखा पानी पिया जा सकता है?

Paani Expire Hota Hai Kya: पानी हमारीं तंदरूस्ती में एक अहम भूमिका निभाता है. इसलिए डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं. पानी का सेवन ना सिर्फ आपके शरीर को अंदर से हाइड्रेडेट रखता है बल्कि इसका असर आपकी स्किन और ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ता है. शरीर में पानी की कमी होने पर डिहाइड्रेशन से लेकर थकान, सिरदर्द, चक्कर आना और कब्ज जैसी समस्या हो सकती है. कुल मिलाकर पानी हमारे जीवन के लिए बेहद अहम है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की कोई एक्सपायरी डेट होती है? अगर नहीं तो चलिए आज जानते हैं कितने टाइम तक का रखा हुआ पानी पी सकते हैं.

क्या पानी की भी एक्सपायरी डेट होती है?

अगर पानी पूरी तरह से शु्द्ध है तो वो खराब नहीं होता है. क्योंकि प्योर पानी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया, मिनरल्स और अशुद्धियां नहीं पाई जाती हैं. जब तक पानी में किसी तरह की अशुद्धि नहीं होती है तब तक वो खराब नहीं होता है. अगर पानी किसी गंदे कंटेनर या किसी खराब चीज के संपर्क में नहीं आता है वो तब तक खराब नहीं होता है. वहीं बात करें स्टोर किए गए पानी की तो वो खराब है और उसकी क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसको कैसे और किस जगह पर स्टोर किया गया है.

स्टोर किया गया पानी कब तक सही रहता है

बोतल में बंद पानी

अमूमन बोतल में बंद पानी पर बेस्ट बिफोर या फिर एक्सपायरी डेट लिखी होती है जो लगभग 1-2 साल की होती है. ये डेट पर पानी की क्वालिटी से ज्यादा बोतल की क्वालिटी पर निर्भर करती है. क्योंकि एक समय के बाद प्लास्टिक की बोतल में केमिकल पैदा हो सकते हैं और पानी को खराब और जहरीला बना सकते हैं. इसके अलावा अगर बोतलों को गर्मी या धूप वाली जगह पर रखा गया है तब भी वो खराब हो सकता है.

कब तक पीना है सही

बोतल वाला पानी

अगर आप बोतल बंद पानी को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखते हैं तो ऐसी बोतल में रखा पानी एक्सपायरी डेट के बाद भी काफी समय तक सेफ रख सकते हैं. हालांकि इसका टेस्ट बदल सकता है. इसलिए ऐसे पानी को ना पीना ही सही है.

किन बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी बोतल खुली हुई है तो आप इस पानी को 2-3 दिन के अंदर पी सकते हैं. क्योंकि बोतल खुलने के बाद इसमें बैक्टीरिया और फंगस जा सकता है.

पानी को सेफ करने के टिप्स

पानी को हमेशा किसी साफ बर्तन में ही स्टोर करें.

पानी को धूप और गर्मी से दूर रखें. इसको ठंडी और अंधेरी जगहों पर रखना ठीक रहता है.

स्टोर किए हुए पानी को रेगुलर चेक करें. समय-समय पर इसकी महक और रंग को चेक करते रहें.

पानी को उबाल कर के स्टोर करें. ऐसा करने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं.

