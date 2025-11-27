Iron की कमी दूर करने के लिए न खाएं सप्लीमेंट, ऐसे करें हलीम के बीजों का सेवन, हर दिन मिलेगा 20MG आयरन

Iron deficiency : आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कई लोग आयरन सप्लीमेंट खाते हैं, जो कहीं न कहीं सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. बता दें, आयरन सप्लीमेंट खाने से होने वाले अन्य जोखिमों से बचने के लिए इसे हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही लेना चाहिए. वहीं, आयरन सप्लीमेंट खाने से कब्ज की समस्या भी होती है. ऐसे में आज हम आपको हलीम के बीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करेगा. आइए जानते हैं, कैसे आयरन सप्लीमेंट से बेस्ट हलीम के बीज.

हलीम के बीज में कितना MG होता है आयरन | how much mg of iron in Halim seeds

अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो आपको हलीम के बीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है. बता दें, हलीम के बीजों में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह आयरन सप्लीमेंट की तरह नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं. सबसे पहले आपको बता दें, 10 ग्राम हलीम के बीजों के अंदर 10 MG आयरन होता है.

वहीं, दूसरी ओर आयरन सप्लीमेंट खाने के कई नुकसान होते हैं. जिसमें खराब अवशोषण, कब्ज शामिल है, लेकिन हलीम के बीजों का सेवन करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है.

आयरन सप्लीमेंट ज्यादा लेने से होने वाले नुकसान | Harmful effects of taking too much iron supplement

जो लोग आयरन सप्लीमेंट का सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं, उनमें जिंक और मैग्नीशियम की कमी होने लगती है, लेकिन हलीम के बीजों के सेवन से ऐसा कुछ नहीं होता है.

कैसे करें हलीम के बीजों का सेवन | How to consume Halim seeds

हलीम के बीजों का सेवन करने के लिए पहले उन्हें पानी में भिगो दीजिए, फिर नारियल का पाउडर और गुड़ को मिलाकर उनका एक लड्डू बना लीजिए. एक लड्डू कम से कम 20 ग्राम का बनेगा. यानी आप रोजाना अपने शरीर को 20MG आयरन दे सकते हैं.

महिला और पुरुष को कितने MG आयरन की जरूरत होती है? | How much mg of iron does a man and woman need?

19 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 8 से 10 मिलीग्राम (MG) आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि 19 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को लगभग 18 से 20 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है.



50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पीरियड्स बंद होने के कारण प्रतिदिन लगभग 8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जो पुरुषों के समान ही है. गर्भवती महिलाओं को लगभग 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है.



















(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)