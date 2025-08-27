विज्ञापन
विशेष लिंक

ज्यादा गरम मसाले खाने से क्या होता है? इन 4 लोगों को भूलकर नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Garam Masala Khane Ke Fayde: गरम मसाला खाने का स्वाद और खुशबू तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा इसका सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? आइए जानते हैं ज्यादा गरम मसाला खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
ज्यादा गरम मसाले खाने से क्या होता है? इन 4 लोगों को भूलकर नहीं करना चाहिए इसका सेवन
ज्यादा गरम मसाला खाने से क्या होता है | Jyada garam masala khane se kya hota hai

Garam Masala Khane Ke Fayde: भारतीय रसोई में पाया जाने वाला गरम मसाला हर सब्जी की जान है. यह मसालों का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची, जावित्री जैसी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है. गरम मसाला खाने का स्वाद और खुशबू तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा इसका सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? आइए जानते हैं ज्यादा गरम मसाला खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं. 

Garam Masala Khane Se Kya Nuksan Hota Hai | Garam Masala Khane Ke Nuksan | Jyada Garam Khane Ke Nuksan

गरम मसाला के साइड इफेक्ट्स क्या हैं?

पेट: गरम मसाले का ज्यादा मात्रा में सेवन पेट में जलन, एसिडिटी और गैस की समस्या पैदा कर सकता है. जिन लोगों को पहले से ही पाचन संबंधी दिक्कतें हैं, उन्हें गर्म मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए.

इसे भी पढ़ेंरोज सलाद खाने से क्या होता है? सलाद खाने के 4 फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

हाई ब्लड प्रेशर: काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले शरीर में रक्त प्रवाह को तेज कर सकते हैं. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इसका सेवन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

स्किन: गरम मसाले की तासीर गर्म होती है. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन मुंह में छाले, स्किन पर रैशेज़ जैसी समस्याएं का कारण बन सकता है.

लिवर: गरम मसाले को अधिक मात्रा में खाने से लिवर और किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में जो लोग लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, इसे ज्यादा खाने से बचें. 

Watch Video: क्या यौन संबंध के दौरान दर्द होना सामान्य है? जानें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Garam Masala, Garam Masala Side Effects, Side Effects Of Garam Masala, Garam Masala Health Hazard, Is Garam Masala Good Or Bad For Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com