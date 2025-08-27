ज्यादा गरम मसाले खाने से क्या होता है? इन 4 लोगों को भूलकर नहीं करना चाहिए इसका सेवन

Garam Masala Khane Ke Fayde: भारतीय रसोई में पाया जाने वाला गरम मसाला हर सब्जी की जान है. यह मसालों का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, इलायची, जावित्री जैसी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है. गरम मसाला खाने का स्वाद और खुशबू तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा इसका सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? आइए जानते हैं ज्यादा गरम मसाला खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं.

गरम मसाला के साइड इफेक्ट्स क्या हैं?

पेट: गरम मसाले का ज्यादा मात्रा में सेवन पेट में जलन, एसिडिटी और गैस की समस्या पैदा कर सकता है. जिन लोगों को पहले से ही पाचन संबंधी दिक्कतें हैं, उन्हें गर्म मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए.

हाई ब्लड प्रेशर: काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे मसाले शरीर में रक्त प्रवाह को तेज कर सकते हैं. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इसका सेवन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

स्किन: गरम मसाले की तासीर गर्म होती है. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन मुंह में छाले, स्किन पर रैशेज़ जैसी समस्याएं का कारण बन सकता है.

लिवर: गरम मसाले को अधिक मात्रा में खाने से लिवर और किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में जो लोग लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, इसे ज्यादा खाने से बचें.

