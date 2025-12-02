अगर आप नॉन-वेज खाने के शौकीन हैं और खासकर देसी स्वाद की तलाश में रहते हैं, तो आपने शायद नाटी चिकन (Nati Chicken) का नाम ज़रूर सुना होगा. यह साउथ इंडियन, खासकर कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों का एक बेहद लोकप्रिय और पारंपरिक व्यंजन है. लेकिन, बहुत से लोग पूछते हैं कि नाटी चिकन क्या है? और इसमें ऐसी क्या खास बात है कि यह इतना प्रसिद्ध हो गया है? नाटी चिकन वास्तव में देशी मुर्गों (Country Chicken) से बनाया जाता है, जिनका स्वाद फार्म वाले चिकन (Broiler Chicken) से बिल्कुल अलग होता है. आज हम आपको बताएंगे कि यह क्या है, इसकी खासियत क्या है, और आप घर पर ही नाटी चिकन करी बनाने का तरीका कैसे अपना सकते हैं.

नाटी चिकन क्या है? (What is Nati Chicken?)

'नाटी' शब्द कन्नड़ भाषा से आया है, जिसका अर्थ है 'देशी' या 'स्थानीय'. नाटी चिकन का मतलब है, वह मुर्गा जो खुले में घूमता है और प्राकृतिक रूप से बड़ा होता है, न कि फार्म या पिंजरे में पाला गया हो.

इसमें क्या खास है?

स्वाद और बनावट (Taste and Texture): नाटी चिकन का मांस फार्म वाले चिकन की तुलना में थोड़ा कठोर (Harder) और चबाने में ज़्यादा ज़ोर वाला होता है. इसका स्वाद बहुत गहरा, मिट्टी जैसा (Earthy) और स्वादिष्ट होता है. पोषक तत्व (Nutrients): चूंकि ये मुर्गियां प्राकृतिक आहार पर पलती हैं और खूब घूमती हैं, इसलिए इनके मांस में फैट (Fats) कम और प्रोटीन (Protein) ज़्यादा होता है. मसाले: नाटी चिकन करी बनाने के लिए ताज़े भुने हुए और पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नारियल, करी पत्ता, और तीखी लाल मिर्च का ज़्यादा उपयोग होता है.

नाटी चिकन को पारंपरिक रूप से रागी मुद्दे (Ragi Mudde) या अक्की रोटी (Akki Roti) के साथ खाया जाता है.

नाटी चिकन करी बनाने का तरीका (Recipe)

नाटी चिकन करी का स्वाद its खास मसालों में छुपा है. इसे बनाने का एक आसान तरीका यहाँ दिया गया है:

आवश्यक सामग्री:

नाटी चिकन: 500 ग्राम (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

प्याज: 2 मध्यम आकार के (बारीक कटे हुए)

टमाटर: 2 मध्यम आकार के (प्यूरी)

अदरक-लहसुन पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च: 2-3 (स्वाद अनुसार)

नारियल: 2 बड़े चम्मच (कसा हुआ, मसाले के लिए)

साबुत मसाले: दालचीनी, लौंग, इलायची, करी पत्ता.

पाउडर मसाले: हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला.

बनाने की विधि:

मसाला तैयार करें: एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर कसा हुआ नारियल, साबुत मसाले और करी पत्ता भून लें. ठंडा होने पर थोड़ा पानी डालकर महीन पेस्ट बना लें. चिकन पकाएं: प्रेशर कुकर में तेल गरम करें. प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालें. चिकन और मसाले: चिकन के टुकड़े डालें और 5 मिनट तक तेज़ आंच पर भूनें. हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं. प्रेशर कुक: टमाटर प्यूरी और तैयार किया हुआ नारियल मसाला पेस्ट डालें. नमक और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. कुकर का ढक्कन बंद करें और 5-6 सीटी आने तक पकाएं (क्योंकि यह देशी चिकन है, इसलिए इसे पकने में ज़्यादा समय लगता है). गार्निश: जब प्रेशर निकल जाए, तो गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालकर गरमागरम नाटी चिकन करी को सर्व करें.

