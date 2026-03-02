विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

Holi Song: 26 साल पहले आए होली के इस गाने में रंगों के बीच दिखा था शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय का रोमांस

Holi Song: बॉलीवुड में ऐसे कई नगीने हैं जिन्होंने त्योहारों के रंग में और खुमार जोड़ा है. खासतौर से होली के त्योहार पर तो फिल्मों में एक से बढ़कर एक पुराने और नए डांस नंबर मिलते हैं. इनमें से एक था शाहरुख-ऐश्वर्या का गाना.

Read Time: 3 mins
Share
Holi Song: 26 साल पहले आए होली के इस गाने में रंगों के बीच दिखा था शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय का रोमांस
Holi 2026: होली पर बॉलीवुड ने दिए एक से एक नगीने
Social Media
नई दिल्ली:

रंगो के त्योहार की होली को बस दो दिन बचे हैं. ऐसे में रंग, मिठाइयां और नए कपड़े के साथ उल्लास देखने को मिल रहा है. होली पर बने सदाबहार गानों के बिना यह त्योहार सादा है. होली अधूरी लगती है बिना उन गानों के जो पीढ़ियों से लोगों को झूमने पर मजबूर करते हैं. बॉलीवुड ने होली पर ढेरों यादगार गाने दिए हैं जिनमें से कुछ क्लासिक हैं तो कुछ ट्रेंडिंग हैं. इन सदाबहार गानों की खासियत है कि ये गाने हर उम्र के लोगों को एक साथ लाते हैं और जश्न को और भी यादगार बना देते हैं. चाहे पुरानी फिल्मों की मिठास हो या नई फिल्मों का जोश, ये सभी होली का रंग गाढ़ा कर देते हैं.

55 साल पुराना गाना आज ही होली एंथम

‘बद्री की दुल्हनिया' गाना फिल्म 'बदरीनाथ की दुल्हनिया' का है, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी. वरुण धवन और आलिया भट्ट की जोड़ी ने इस गाने में होली का जोश दिखाया. देव नेगी, नेहा कक्कड़, मोनाली ठाकुर की आवाज से सजे गाने को पसंद किया जाता है. फिल्म 'कटी पतंग' का ‘खेलेंगे हम होली' गाना कभी पुराना नहीं हुआ. साल 1971 में रिलीज फिल्म के इस गाने में राजेश खन्ना और आशा पारेख की केमिस्ट्री देखने को मिली और ग्रामीण होली की खूबसूरती भी झलकती है. गाने को लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने आवाज दी है. इस गाने में दो मूड देखने को मिलते हैं लेकिन फिल्म का हाई पॉइंट है जब हीरो खेलेंगे हम होली कहता है. ये गाना आज भी उतना ही फ्रेश और नया लगता है. हम शर्त लगा सकते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये गाना ना सुना हो.

26 साल साल पहले शाहरुख और ऐश्वर्या का होली वाला गाना

साल 2000 में आई मल्टीस्टारर फिल्म 'मोहब्बतें' का ‘सोनी सोनी अखियों वाली' गाना होली के रंगों में रोमांस की मिठास भरता है. उदित नारायण, जसपिंदर नरुला के गाने को आज भी पसंद किया जाता है. इस गाने में बाकी जोड़ियों के अलावा हाईलाइट को शाहरुख खान और ऐश्वर्या का रोमांस ही था.

इसके अलावा, साल 1977 में आई फिल्म आपबीती का ‘नीला पीला हरा गुलाबी' मजेदार गाना होली पार्टी का मूड बनाता है. वहीं, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के धमाकेदार डांस वाला गाना ‘जय जय शिवशंकर' 2019 में आई फिल्म वॉर का है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की मौज-मस्ती भरा गाना ‘लेट्स प्ले होली' भी है, जो साल 2005 की फिल्म 'वक्त' का है.

होली की प्लेलिस्ट

होली के रंगों को गाढ़ा करने वाले गानों की लिस्ट काफी लंबी है. दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर स्टारर 'ये जवानी है दीवानी' का ‘बलम पिचकारी' है. वहीं 'सिलसिला' से अमिताभ बच्चन और रेखा का यह क्लासिक गाना ‘रंग बरसे भीगे चुनर वाली' आज भी फुल वॉल्यूम पर बजता है. बात होली के गानों की हो तो ‘जोगी जी धीरे धीरे' फिल्म 'नदिया के पार' के गाने को भी नहीं भूला जा सकता.

'शोले' फिल्म का ‘होली के दिन दिल खिल जाते हैं', मदर इंडिया का ‘होली आई रे कन्हाई', बागबान का ‘होली खेले रघुबीरा' गाना परिवार के साथ होली का मजा दोगुना करता है. इसमें ‘होलिया में उड़े रे गुलाल' लोकप्रिय होली गीत के साथ ही जूही चावला, सनी देओल और शाहरुख खान की फिल्म 'डर' का 'ऐसे रंग लगाना' भी शामिल है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Holi Song, Holi Song 2026, Holi Hit Songs, Holi Playlist, Holi Messages
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com