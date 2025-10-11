चावल की तरह क्या दाल का पानी भी स्किन के लिए होता है फायदेमंद? जान लीजिए जवाब

Lentil Water Benefits: शहरों के पॉल्यूशन और खराब लाइफस्टाइल के बीच स्किन का ख्याल रखना काफी जरूरी हो जाता है. जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगती हैं और वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं. ऐसे में अपनी स्किन की देखभाल करना काफी जरूरी है. कुछ लोग आजकल इसके लिए चावल के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, जो स्किन के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग का काम करते हैं. अब सवाल है कि अगर चावल का पानी इतना फायदेमंद है तो क्या दाल के पाने से भी ऐसा किया जा सकता है? आइए हम आपको इसका जवाब देते हैं.

चावल का पानी

सबसे पहले चावल के पानी के फायदे जान लेते हैं. अक्सर लोग चावल बनाने से पहले इसे धोते हैं और पानी फेंक देते हैं, लेकिन ये सफेद पानी आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. चावल का पानी विटामिन बी, सी और ई से भरपूर होता है, ये सभी हमारी स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट बनाते हैं. चावल के पानी में एंटी एजिंग गुण भी होते हैं, जो आपके चेहरे से डलनेस को हटाने का काम करते हैं.

दाल के पानी के फायदे

चावल के पानी की तरह दाल का पानी भी आपकी स्किन को फायदा पहुंचा सकता है. हालांकि इसके फायदे मुंह धोने से नहीं बल्कि जब दाल तैयार हो जाती है तो इसे पीने से होते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. ये चीजें स्किन सेल्स को रिपेयर करने के काम आती हैं. इसीलिए दाल का पानी पीने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा चेहरे पर ग्लो के लिए लोग मसूर या फिर मूंग की दाल का फेस पैक बनाकर भी लगाते हैं.

स्किन का ऐसे रखें ख्याल

स्किन को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल जरूरी होता है. दाल या फिर चावल का पानी भी पूरी तरह से नेचुरल है, ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा रोजाना रात को चेहरे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना भी जरूरी होता है. इससे स्किन को पोषण मिलता है और वो फ्रेश रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.