मेंटल हेल्थ ठीक कैसे रखें? ये फूड्स कर सकते हैं आपकी मदद

Top Foods For Mental Health: भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और नींद न आने की समस्या आम हो गई हैं. इसलिए आज के समय में मेंटल हेल्थ एक गंभीर मुद्दा बन गया है. कई लोग अपनी मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम, ध्यान और काउंसलिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपके खाने-पीने की आदतें मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने जैसे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पौष्टिक भोजन किया जाता है. वैसे ही मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी कुछ खाद्य पदार्थ का सेवन किया जा सकता है. जो आपके मूड को बेहतर बना सकते हैं और तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

मेंटल हेल्थ को ठीक रखने वाले फूड्स

ओमेगा-3 फैटी एसिड रिच फूड: मछली जैसे सैल्मन, ट्यूना और मैकेरल में ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा अच्छी होती है, जो दिमाग के विकास और फक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है. ओमेगा-3 फैटी एसिड रिच डाइट मूड को ठीक रखने, डिप्रेशन को कम करने और याददाश्त बढ़ाने में मदद कर सकती है. वहीं, अगर बात करें वेजिटेरीअन लोगों की तो वे अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट का सेवन कर सकते हैं.

साबुत अनाज: ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ और जौ जैसे साबुत अनाज में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सेरोटोनिन नामक हार्मोन को संतुलित करने में मदद कर सकता है जिससे मूड बेहतर बना रह सकता है. इनका सेवन और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट्स, कैफीन और फेनिलएथिलामाइन से भरपूर होती है, जो एक मूड बूस्टर की तरह काम करती है, लेकिन ध्यान रखें इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन आपके बढ़ते वजन का कारण बन सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली में फोलेट, आयरन और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है. इनका सेवन न केवल शरीर को ठीक रखने में सहायक है, बल्कि मूड को अच्छा रखकर तनाव और चिंता को दूर करने में मदद कर सकता है.

फल: फल जैसे केला, ब्लूबेरी, संतरा, बादाम, अखरोट और काजू में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं और दिमाग को पोषण देते हैं. इनमें मौजूद विटामिन बी, मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफेन मूड के साथ-साथ नींद न आने की समस्या से भी राहत दिला सकते हैं.