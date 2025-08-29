मैदा कैसे बनता है, जिसे आप खाते हैं बेहद शौक से... क्या मैदा खाने के कुछ फायदे भी हैं?

विज्ञापन
मैदा से बने छोले भटूरे से लेकर गोलगप्पे के चटकारे तो आपने खूब लिए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर मैदा बनता कैसे है?

How is Flour Made: छोले भटूरे, नमक पारे, नूडल्स,  ब्रेड, पेटीज हम सभी ने बड़े चाव से जरूर खाई होगी और हम ये भी जानते हैं ये सभी चीजें मैदा से बनी होती है. बता दें हेल्थ के लिए मैदा हमेशा से ही हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर और पोषक तत्वों की कमी होती है,लेकिन इससे बनने वाले फूड आइटम काफी टेस्टी होते हैं. इसी कारण से फूड मार्केट में इसका बोलबाला है. वहीं अगर आपको भी मैदा से बनी चीजें खानी पसंद है, तो आईए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है. 

कैसे बनता है मैदा? | How is flour made? | Maida Kaise Banata hai

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें, मैदा गेहूं से बनता है. जिसे बनाने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले आपको बता दें, गेहूं को पीसने के बाद आटा बनता है, ऐसे में मैदा बनाने के लिए गेहूं का पूरा हिस्सा नहीं पीसा जाता. बता दें, गेहूं का ऊपर का छिलके को 'Bran', बीच वाले हिस्से को 'Endosperm' कहते हैं, जिससे मैदा बनाया जाता है.  

ऐसे में मैदा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के बीच वाले हिस्से यानी 'Endosperm' को अलग करना होता है. बता दें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये पीसकर आटा बन जाएगा. 'Endosperm' को अलग करने के लिए सबसे पहले गेहूं को 13 से 15 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है. फिर से 15 से 16 डिग्री के तापमान पर रखा जाता है.

ऐसा करने से  अंदर वाला हिस्सा 'Endosperm' मॉइश्चराइजड हो जाता है, जिसके कारण वह आसानी से निकल जाता है. इस प्रक्रिया को एक क्रशर मशीन की मदद से पूरा किया जाता है. जैसे ही गेहूं मशीन में जाता है, 'Endosperm' से 'Bran' वाला हिस्सा अलग हो जाता है. इसके बाद, 'Endosperm' को बारीक पीसकर मैदा निकाल लिया जाता है.

मैदा खाने के फायदे : मैदा खाने का कोई खास फायदा नहीं है. बता दें, मैदा खाने से ब्लड में शुगर और इंसुलिन का लेवल बढ़ता है. इसी के साथ इसके सेवन से मोटापा और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा होती है. कुल मिलाकर यह है कि मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं माना गया है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

