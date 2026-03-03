विज्ञापन
होली 2026: लखनऊ में ‘Blast Colours of Peace’ और ‘वसुधैव कुटुंबकम’ थीम की खास गुजिया की धूम

Holi 2026 Special Lucknow Gujiya: होली 2026 के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक मशहूर मिठाई की दुकान 'छप्पन भोग' ने इस बार कुछ खास किया है. दुकान ने दो नई थीम पर गुजिया तैयार की है.  ये गुजिया आपसी प्यार और शांति का सन्देश देने के लिए बनाई गई हैं. इन थीम के नाम हैं ‘Blast Colours of Peace' और ‘Vasudhaiva Kutumbakam'. इन खास गुजिया को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आ रहे हैं.

‘ब्लास्ट कलर्स ऑफ पीस' थीम वाली गुजिया

होली रंगों और खुशियों का त्योहार है. लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाई खिलाकर प्यार बढ़ाते हैं. इसी सोच के साथ हलवाई ने गुजिया को नया रूप दिया है. ‘ब्लास्ट कलर्स ऑफ पीस' थीम वाली गुजिया अलग-अलग रंगों में बनाई गई है. इन रंगों का मतलब है शांति और प्यार. दुकान का कहना है कि रंग हमें जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं. इसलिए गुजिया के जरिए शांति का संदेश दिया गया है.

'वसुधैव कुटुंबकम' थीम वाली गुजिया

दूसरी थीम ‘वसुधैव कुटुंबकम' भारतीय सोच पर आधारित है. इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है. इस थीम की गुजिया में कई तरह के सूखे मेवे और स्वाद मिलाए गए हैं. जैसे अलग-अलग लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं, वैसे ही अलग स्वाद मिलकर एक खास मिठास बनाते हैं. यह गुजिया लोगों को एकता का संदेश देती है.

'चॉकलेट' और 'पान' वाली गुजिया लोगों को आ रही पसंद 

दुकान के मालिक ने बताया कि हर साल होली पर नई मिठाई बनाने की कोशिश की जाती है. लेकिन इस बार मिठाई के साथ एक अच्छा संदेश भी देना चाहा गया. लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आ रहा है. कई ग्राहक इन गुजिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं. दुकान में पारंपरिक खोया गुजिया के साथ चॉकलेट, पान और ड्राई फ्रूट वाली गुजिया भी मिल रही है. लेकिन सबसे ज्यादा मांग इन दो खास थीम वाली गुजिया की है. 

होली का असली मतलब है प्यार, अपनापन और साथ मिलकर खुशियां मनाना. लखनऊ की इस पहल ने त्योहार की मिठास को और बढ़ा दिया है. 

