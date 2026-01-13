विज्ञापन

जब लोहड़ी पर अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी को किया था प्रपोज, सरदारनी जी ने मानने से पहले रखी थी ये शर्तें

हेडलाइन पढ़कर फिल्म का नाम सोच रहे हैं तो जरा दिमाग पर और जोर डालिए और याद करिए इनका हिट लोहड़ी सॉन्ग कौनसा है.

Read Time: 2 mins
Share
जब लोहड़ी पर अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी को किया था प्रपोज, सरदारनी जी ने मानने से पहले रखी थी ये शर्तें
शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का लोहड़ी सॉन्ग आज भी पसंद किया जाता है
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्मों में हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हुए दिखाया जाता है. इस तरह का सेलिब्रेशन देखकर लोग अपने घर ही वैसा ही कुछ ट्राई करने की सोचते हैं. आज लोहड़ी का त्योहार है और इस त्योहार को भी बड़े ही खास तरीके से कई फिल्मों में मनाया गया है. देश के हर हिस्से में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं. वीर जारा से लेकर यमला पगला दीवाना तक कई फिल्मों में लोहड़ी का त्योहार गाने-बाजे के साथ मनाया गया है. इस त्योहार पर कई गाने भी हैं. आइए आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं.

वीर जारा

शाहरुख खान-प्रीति जिंटा की फिल्म वीर-जारा में लोहड़ी बहुत ही खास तरीके से मनाई गई थी. इस फिल्म में लो आ गई लोहड़ी वे गाना भी है. जिसमें पूरा परिवार साथ मिलकर खूब डांस करता है. पाकिस्तान से आई जारा की सच्चाई जानने के बाद वीर उसे अपने घर लेकर जाता है. लोहड़ी के मौके पर घर में एक जश्न था वीर के घरवाले जारा को रोकते हैं और फिर होती है एक लव स्टोरी की शुरुआत. इस फिल्म का लोहड़ी सॉन्ग काफी पसंद किया गया था और आज भी इस त्योहार के सेलिब्रेशन में खूब बजाया जाता है. इस गाने में मस्ती के बीच एक सीन में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी को प्रपोज करते दिखते हैं. गाने में कभी ज्यादातर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की शिकायतें और छेड़छाड़ ही देखने को मिलती है.

यमला पगला दीवाना

धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना में भी लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया था. इस फिल्म में भी लोहड़ी पर एक गाना है. जिसे सभी लोग मिलकर धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं.

पटियाला हाउस

अक्षय कुमार की फिल्मों में भी लोहड़ी का त्योहार खास तरीके से मनाया जाता है. उनकी फिल्म पटियाला हाउस आई थी. जिसमें शुरुआत में ही लोहड़ी के त्योहार का जश्न दिखाया गया था.

सन ऑफ सरदार

अजय देवगन और संजय दत्त की फिल्म सन ऑफ सरदार साल 2012 में आई थी. इस फिल्म में लोहड़ी सेलिब्रेशन की झलक दिखाई गई थी. जब अजय देवगन अपने गांव लौटकर आते हैं तो सब लोहड़ी पर भांगड़ा करते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lohri 2026, Veer Zaara, Lohri Songs, Lohri Messages, Lohri Gift Ideas, Movies On Lohri, Lohri Celebration Songs, Lohri Greetingss, Lohri Good Wishes, Shah Rukh Khan, Veer Zara
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com