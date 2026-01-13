Lohri 2026 Live Updates: मूंगफली, फुल्लियां और रेवड़ी... देखें देश भर में कैसे मनाई जा रही लोहड़ी, फोटो और वीडियो

हर साल की तरह इस साल भी 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार धूम-धाम से मनाया जा रहा है. ज्यादातर जगहों पर लोहड़ी जलाई जा चुकी है और कुछ जगहों पर जलने वाली है. महिलाएं, पुरुष और बच्चे सज-धजकर त्योहार का तुल्फ उठा रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोहड़ी सेलिब्रेशन की तस्वीरें आने लगी हैं. लोहड़ी पंजाबियों का खास पर्व है, जो पंजाब में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. देश के अन्य शहरों में जहां पर भी पंजाबी रहते हैं, वहां भी लोहड़ी की खास धूम देखने को मिल रही है. लोहड़ी कैसे मनाते हैं,जानें.

LOHRI UPDATES...

उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी लोहड़ी का त्योहार खास अंदाज में मनाया जा रहा है. कलाकार भांगड़ा और गिद्दा नृत्य प्रस्तुत करते हुए नजर आए.

PTI फोटो.

जयराम ठाकुर ने मनाई लोहड़ी

हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने शिमला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोहड़ी मनाई.

#WATCH | Himachal Pradesh LoP and BJP leader Jairam Thakur celebrates Lohri with party workers, in Shimla. pic.twitter.com/qNHWWkQ8UW — ANI (@ANI) January 13, 2026

सीएम नायाब सैनी ने परिवार संग मनाई लोहड़ी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में अपने परिवार के साथ लोहड़ी मनाई.

Chandigarh: Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini celebrates Lohri with his family at Sant Kabir Kutir.



(Video Source: Haryana DPR) pic.twitter.com/MGOkyLXCkT — IANS (@ians_india) January 13, 2026

सीएम पुष्कर धामी ने प्रज्वलित की लोहड़ी की अग्नि

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने लोहरी की पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया.

एक्टर अक्षय कुमार ने दी लोहड़ी की बधाई

बॉलिवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "त्वानु ते तुहाडे परिवार नू लोहड़ी दियाँ लख लख वधाईयां. वाहेगुरु जी सारयां ते मेहर भरा हथ रखे ते सभ दे घरां नू खुशिया नाल भरदेवे."

त्वानु ते तुहाडे परिवार नू लोहड़ी दियाँ लख लख वधाईयां. वाहेगुरु जी सारयां ते मेहर भरा हथ रखे ते सभ दे घरां नू खुशिया नाल भरदेवे. 🌾🙏🏻 pic.twitter.com/Zoljh8sLf9 — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 13, 2026

जम्मू में नांच-गाकर मनाई गई लोहड़ी

जम्मू में कुछ जगहों पर लोहड़ी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान महिलाओं ने इकट्ठा होकर पूजा पाठ किया.

PTI फोटो.

लोहड़ी जलाने का शुभ मुहूर्त

पं. हृदेश शास्त्री के मुताबिक, लोहिड़ी जलाने के लिए प्रदोष काल सबसे उत्तम रहेगा. आज सायंकाल 4:00 बजे से लेकर पूरी रात्रि का समय लोहड़ी जलाने के लिए शुभ है, लेकिन 05:20 से लेकर 07:30 बजे तक सबसे उत्तम कहा जाएगा.

PTI फोटो.

लोहड़ी की पूजा कैसे करें?

गांव और कस्बे में खुली जगहों पर तो वहीं शहरी क्षेत्रों में चौराहे आदि पर लोग एक जगह इकट्ठा होकर अग्नि जलाकर लोहड़ी मनाते हैं. लोहड़ी जलाने के बाद इसकी जलती हुई आग में भुनी हुई मूंगफली और भुने हुए मक्के की फुल्लियां और तिल, रेवड़ी आदि चढ़ाई जाती है. फिर आग्नि के चारों तरफ फेरे लगाकर सुख, समृद्धि की प्रार्थना की जाती है.