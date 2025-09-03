विज्ञापन
आप भी अपने बच्चे को देते हैं क्रीम वाले बिस्कुट तो एक बार जान लीजिए असल में ये क्रीम क्या है और इसके नुकसान

Cream Biscuit Khane ke Nuksan: आप भी अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्रीम वाले बिस्कुट खाने को देते हैं तो हो जाएं सावधान, ये चीज आपके बच्चे को कर सकती है बीमार.

आप भी अपने बच्चे को देते हैं क्रीम वाले बिस्कुट तो एक बार जान लीजिए असल में ये क्रीम क्या है और इसके नुकसान
Cream Biscuit Side Effects: क्रीम वाले बिस्कुट खाने चाहिए या नही.

Cream Biscuit Khane ke Nuksan: आप भी अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्रीम वाले बिस्कुट खाने को देते हैं. अगर हां तो आज का ये आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. बात जब क्रीम वाले बिस्कुट की आती है तो आपको बता दें कि बच्चे ही क्या बड़े भी क्रीम वाले बिस्कुट मजे से खाते हैं. यहां तक की टीवी पर आने वाले एड्स में भी क्रीम वाले बिस्कुट को खाने का जो तरीका दिखाया जाता है हर कोई उसी तरह से इसको खाना पसंद करता है. अलग-अलग फ्लेवर में आने वाले ये क्रीम बिस्कुट खाने का मजा अलग ही होता है. बिस्कुट को बीच से ओपन कर के इसकी क्रीम को खाने के बाद कई लोग बिस्कुट को खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्रीम को बड़े और बच्चे मजे से खा रहे हैं वो किस चीज से बनी हुई है. वो असल में क्रीम है या फिर कुछ और है. अगर नहीं तो चलिए डॉक्टर सलीम जैदी से जानते हैं क्रीम वाले बिस्कुट खाने से क्या होता है.

क्रीम वाले बिस्कुट में जो क्रीम है वो क्या है?

इस क्रीम बिस्किट में जो क्रीम है, क्या यह सच में क्रीम है? तो सुनिए, क्रीम बिस्किट में ना दूध होता है, ना मलाई होती है. यह एक स्कैम है जहां सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्रीम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. बिस्किट्स की इस सो कॉल्ड क्रीम में होता है हाइड्रोजेनेटेड ऑयल, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, बहुत सारी शुगर और सिंथेटिक कलर्स. तो यह कोई रियल डेरी प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक प्रोसेस्ड पेस्ट है जो कि आपके बच्चे रोजाना स्नैक के नाम पर खा रहे हैं और आप खुशी-खुशी उन्हें खिला रहे हैं.

क्रीम वाले बिस्कुट खाने के नुकसान 

क्या आप जानते हैं कि इनको रेगुलरली खाने से क्या हो सकता है? इससे मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, डेंटल कैरीज, एडिक्शन और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है. तो अगर अब आपका भी मन मीठा खाने का करे और आप क्रीम वाले बिस्कुट खाने की सोच रहे हैं तो आप रियल फूड्स खाइए. नकली फूड्स नहीं. अगली बार क्रीम बिस्किट्स खरीदने से पहले इन्ग्रेडिएंट्स जरूर चेक कीजिएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Cream Biscuit Side Effects, Cream Wale Biscuit Khane Ke Nuksan, What Happens When You Eat Cream Biscuit, Cream Wale Biscuit Ki Cream Kis Chij Se Banti Hai
